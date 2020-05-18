Пять советов всем, кто нашел новую удаленную работу

Если вам повезет найти работу в этот период, вы столкнетесь с необычной задачей. Вам предстоит работать на новом месте из дома. Скорее всего, адаптация новых сотрудников в вашей компании не предусматривает подобной ситуации, и вряд ли она вообще входит в число приоритетов во время кризиса.