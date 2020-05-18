Пять советов всем, кто нашел новую удаленную работу

Пять советов всем, кто нашел новую удаленную работуКак в дистанционном режиме влиться в незнакомый коллектив
Несмотря на рост безработицы и меры социального дистанцирования, рынок труда не замер окончательно. Некоторые компании по-прежнему ищут сотрудников и продолжают проводить собеседования.
Если вам повезет найти работу в этот период, вы столкнетесь с необычной задачей. Вам предстоит работать на новом месте из дома. Скорее всего, адаптация новых сотрудников в вашей компании не предусматривает подобной ситуации, и вряд ли она вообще входит в число приоритетов во время кризиса.
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