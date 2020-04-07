Как продолжить карьеру в кризис
Мы уже обсудили, как настроиться на продуктивные действия во время кризиса. Теперь обсудим конкретные шаги, которые следует предпринять.
1. Проанализируйте свою ситуацию. Cоставлять план действий надо исходя из того, насколько велик для вас риск потери текущей работы. Надо проанализировать три основных фактора: общее состояние и перспективы отрасли; экономическое положение работодателя; значимость вашей роли в компании.
2. Позаботьтесь о подушке безопасности. Один из основных рисков – потеря источника дохода. Траектория кризиса (U, V, W) пока не очевидна, поэтому нужна подушка безопасности. В идеальном случае вы предусмотрительно сформировали запас на 6-12 месяцев. Если сбережений нет, но вы продолжаете получать зарплату, постарайтесь сформировать запас сейчас. Если у вас есть возможность дополнительного заработка (платное консультирование, проведение тренингов, оказание услуг и т.д.), постарайтесь воспользоваться ею.
3. Предпринимайте правильные шаги в компании. Вряд ли удастся сохранить работу, если экономическое положение компании существенно ухудшилось и принято решение о сокращениях. Но если этого еще не произошло, можно попытаться свести риски вашего увольнения к минимуму.
Постарайтесь стать незаменимым. Компаниям важно сохранить ключевую команду, ведь человеческий капитал является основой любого бизнеса. Работодателю также важно укрепить те бизнес-функции, которые больше всего страдают в кризис. Речь идет, в частности, о подразделениях по работе с клиентами (развитие бизнеса, удержание и привлечение клиентов, маркетинг и продажи), отделах, занимающихся разработкой новых продуктов и ведущих ключевые проекты, а также об операционном блоке (кризис-менеджмент, оптимизация бизнеса, сокращение издержек, привлечение финансирования и т.д.). Если вы работаете в одном из этих подразделений, то находитесь в относительно устойчивом положении, но если ваша деятельность лишь косвенно влияет на бизнес, риск сокращения намного выше. Имеет смысл обсудить с руководителем, какие направления деятельности будут приоритетнее для компании в ближайшее время, и постараться взять на себя часть этих приоритетных функций или проектов.
Сейчас особенно важно выполнять работу качественно, демонстрировать заинтересованность и лояльность к компании, идти на разумные компромиссы, повышать квалификацию и расширять знания и навыки. Работодателям нужны ответственные, исполнительные, дисциплинированные профессионалы, на которых можно положиться в период кризиса. Ценными также будут специалисты, умеющие находить нестандартные решения, способные увидеть новые возможности и реализовать их с минимальными затратами. Поэтому предлагайте новые идеи и берите на себя инициативу в их реализации. Попытайтесь встроиться в процессы принятия решений по важным вопросам. Ведите тактичную, но регулярную PR-кампанию: рассказывайте о своих результатах и достижениях.
Наладьте связь с начальником и контакты с коллегами. Будьте всегда в контакте с начальником, не только обсуждайте с ним текущие служебные вопросы, но и регулярно рассказывайте о своих достижениях, обсуждайте планы и дальнейшие шаги. Ведите онлайн-список задач: что выполнено, что сейчас в работе, что стоит на очереди, что в отдаленной перспективе. Также развивайте отношения с другими ключевыми сотрудниками компании, особенно с теми, от кого зависит ваша карьера. Они тоже должны знать, что вы отлично выполняете свою работу. Обсуждайте с ними ситуацию на рынке и в компании, предлагайте новые идеи, получайте обратную реакцию относительно вашей работы, просите советы и т.д. Тем более что в онлайне все собеседники стали более доступны, нежели в офисе.
Демонстрируйте эффективность. Удаленно работать непросто. Но каждому важно в кратчайший срок правильно организовать работу из дома. Прочитайте несколько хороших статей об этом – и вперед. Организуйте удобное рабочее место, ставьте себе задачи в начале каждого дня и на неделю, выполняйте их своевременно; фиксируйте выполненные задачи и достижения, отчитывайтесь о проделанной работе. Выполнили задачу – отдохните. Не расслабляйтесь, не читайте полдня новости в интернете. У дистанционной работы есть необычный эффект: с одной стороны, вы работаете из дома, где никто вас не видит – а с другой, ваша работа и результаты как на ладони.
Не будьте первым в очереди на увольнение. Уволят не всех, а только часть сотрудников. Очертите круг тех, из которых работодателю надо будет кого-то уволить – и оцените, кто самый вероятный кандидат и почему. На основе этого анализа скорректируйте свое поведение и постарайтесь устранить причины, по которым вас могли бы уволить.
Будьте позитивны и дружелюбны. В период кризиса всех угнетает неопределенность, у всех стресс. Те сотрудники, которые будут демонстрировать спокойствие, позитивный настрой, оптимизм, дружелюбие и чувство юмора, будут выделяться на фоне тех, кто впал в апатию или депрессию, кто критикует любые инициативы. Важно не впадать в панику, ожидая возможного увольнения, не занимать позицию жертвы и не транслировать это настроение другим.
Наблюдайте за тем, что происходит в компании. Даже если вы работаете дистанционно, продолжайте общаться с людьми из разных подразделений, включая финансы, IT, службу персонала, администрацию. Задача – не пропустить момент, когда компания примет решение о начале увольнений, чтобы успеть подготовиться к переговорам наилучшим образом.
Если вас все-таки увольняют. Составьте стратегию и сценарий переговоров с работодателем заранее. Увольнения в России уже начались – и сейчас трудно прогнозировать, насколько массовыми они могут стать. Лучше перестраховаться, чем оказаться неготовым к переговорам об условиях увольнения. На компенсацию, которую вы получите, вам придется жить, пока не появится новый источник дохода.
В следующей статье мы обсудим действия, которые следует предпринять на рынке труда.