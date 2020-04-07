Наладьте связь с начальником и контакты с коллегами. Будьте всегда в контакте с начальником, не только обсуждайте с ним текущие служебные вопросы, но и регулярно рассказывайте о своих достижениях, обсуждайте планы и дальнейшие шаги. Ведите онлайн-список задач: что выполнено, что сейчас в работе, что стоит на очереди, что в отдаленной перспективе. Также развивайте отношения с другими ключевыми сотрудниками компании, особенно с теми, от кого зависит ваша карьера. Они тоже должны знать, что вы отлично выполняете свою работу. Обсуждайте с ними ситуацию на рынке и в компании, предлагайте новые идеи, получайте обратную реакцию относительно вашей работы, просите советы и т.д. Тем более что в онлайне все собеседники стали более доступны, нежели в офисе.