На КЭФ-2021 нашли агрессивный выход из кризиса

На КЭФ-2021 нашли агрессивный выход из кризисаДля этого придется радикально поменять нынешнюю экономическую политику
Участники Красноярского экономического форума (КЭФ), проходящего на этой неделе, пытаются определить пути эффективного преодоления последствий коронакризиса. В условиях продолжающегося распространения COVID-19 тема актуальна не только для России, но и для всего мира. «Полтора года назад никто и представить не мог, что экономические проблемы будут рассматриваться через призму пандемии, – отметил губернатор Красноярского края Александр Усс. – Она нанесла серьезный удар экономике, различным областям жизни. Все эти последствия нам предстоит осмыслить в течение ближайших дней».
По словам губернатора, пандемия коронавируса внесла коррективы во все области жизни, и это определило повестку КЭФа, в которую вошло восемь ключевых треков: «Стратегия развития экономики России 2035», «Инвестиции в будущее и настоящее РФ», «Новые компетенции и кадры», «Цифровизация и новые технологии», «Экология и человек в постпандемическом мире», «Промышленность и передовые производственные технологии», «Пространственное развитие», «Ресурсы и энергетика». В этом году форум пройдет в комбинированном формате – как очно, так и в режиме онлайн. Помимо Красноярска студии работают в Москве, Берлине и Сингапуре, позволяя подключаться к работе форума экспертам международного уровня, таким как профессор экономики Нью-Йоркского университета, генеральный директор Roubini Macro Associates Нуриэль Рубини.
«Падение экономики России на фоне пандемии коронавируса было не таким большим, как в Европе, благодаря макроэкономической стабильности в стране: небольшому показателю госдолга, достаточно высокому уровню зарубежных резервов и проводимой политике по снижению инфляции и упреждению рисков», – отметил Рубини, подчеркнув, что «в Европе все намного серьезнее».
Пандемия оказала влияние на все сферы российской экономики, включая рынок инноваций, хотя ожидания были гораздо пессимистичнее, чем существующая реальность, подтвердил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович: «Мы предполагали, что примерно 30–40% компаний, производящих инновационную продукцию, столкнутся с громадными сложностями из-за падения спроса со стороны крупных госкорпораций.
Но многие программы крупных компаний продолжили свою работу и даже ускорились. Это касается технологической модернизации, экологических мер и других мероприятий, здравоохранения, образования».
При этом, по словам Рубини, перед Россией стоит вызов по проведению структурных реформ. «Стране необходимо провести такие изменения, которые бы обеспечили рост экономики общественного сектора, предприятий, сектора энергетики и сырьевых ресурсов», – отметил он.
С американским экономистом согласны и российские участники форума. Вице-премьер Юрий Борисов заявил о необходимости для России придерживаться «агрессивного» пути выхода из кризиса, тем более что, по его словам, «текущая ситуация в экономике дает возможность тратить средства фонда национального благосостояния (ФНБ)». Превышение ликвидной части ФНБ порогового значения в 7% ВВП – это сигнал, что уже можно тратить эти превышения на инфраструктурные проекты, указал он.
«У нас появляется чисто теоретическая возможность сохранить и даже приумножить свое присутствие в различных сегментах рынка, но для этого нужно очень серьезно поработать, – подчеркнул Борисов. – Прогнозы по развитию мировой экономики – свыше 3% ежегодно, значит, нам нужно <...> двигаться не хуже. А это возможно, если мы сохраним нужную динамику инвестиций и, может быть, решимся на реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые дадут новый толчок развитию наших основных системообразующих отраслей или экономики в целом».
«По ряду отраслей, связанных с современными технологиями, страна находится на передовом уровне – например, в сфере ядерных технологий, – указал Дворкович. – Есть компании, которые производят абсолютно конкурентоспособную для мировых рынков продукцию в нефтехимии, геохимии. Также Россия стала крупным экспортером сельскохозяйственной продукции. Мы имеем большой потенциал и шанс быстро занять передовые позиции в некоторых нишах».
Как отметил Борисов, сейчас «наступило время крупных инфраструктурных проектов, которые могли бы серьезно сдвинуть ситуацию в экономике». В качестве примера он привел транспортную инфраструктуру. «Состояние нашего транспортного парка в совокупности – автомобильного, речного, морского, авиационного – оставляет желать лучшего, – сказал Борисов. – Значит, оно тормозит логистику, транспортную связанность регионов. Можно было бы предложить очень серьезные проекты, которые улучшили бы эту ситуацию».
Усс тоже обозначил необходимость совершенствования транспортной системы, в том числе в своем регионе, включая строительство нового речного порта на Енисее, развитие Северного морского пути, а также появление новой железнодорожной ветки «Транссиб 2.0». «Транспортная составляющая – а это инфраструктурные проекты, которые бизнес не сможет сделать без господдержки, – является важнейшим трамплином для того, чтобы Сибирь стала опорой российского государства», – отметил он.
Предприниматель Олег Дерипаска поддержал предложение красноярского губернатора о строительстве второй ветки Транссибирской магистрали. «Последняя ситуация в Суэцком канале показала, что нужно диверсифицировать торговые маршруты, – подчеркнул он. – Нужно думать о том, как создавать скоростные грузовые перевозки, обеспечить транзит за 10 дней от Шанхая до Гамбурга. Для этого нужно привести в порядок нашу таможню, пункты перехода. А это позволит нам и загрузить перерабатывающую промышленность, и создать новые проекты. На мой взгляд, это основное условие для развития Сибири».
При этом бизнесмен указал на конкретные проблемы, мешающие сегодня росту отечественной экономики. «У нас есть федеральный закон № 172 о стратегическом планировании, но надо признать честно – он не работает. Цели не совсем координируются между федеральными программами, региональными программами, – отметил он. – Нужно поправить этот закон, туда включить ответственность Центрального банка за экономический рост, темпы создания рабочих мест».
Еще одной важной стратегической задачей предприниматель считает развитие переработки ресурсов. «Чем быстрее мы начнем перерабатывать никель, кобальт, алюминий, медь здесь, на территории Сибири, тем больше мы создадим новых рабочих мест», – сказал Дерипаска, подчеркнув, что «переработка тоже будет требовать новых решений в инфраструктуре».
При этом «без людей эти изменения не произойдут», подчеркнул бизнесмен. «Мы провели эксперимент – попробовали быстро построить несколько госпиталей, и вскрылась масса проблем, – продолжил он. – Основная – это, конечно, отсутствие специалистов и достаточно узкий рынок жилья. Значит, нужно развивать ипотеку, поднимать строительную отрасль, которая должна обеспечить людей новым жильем. Ипотека для Дальнего Востока была установлена на уровне 2%. Я считаю, что в Сибири – и для граждан, и для туротрасли – ипотека должна быть в пределах 3–4%».
Основное сейчас – нужно перейти от только поддержки спроса именно к поддержке инвестиций, к созданию благоприятных условий для частного бизнеса, считает бизнесмен. «Только это нам позволит прибавить в росте – не про 3% сможем говорить, а про 7%», – уверен он.
КЭФ проходит с 12 по 16 апреля. Он входит в пятерку российских форумов, которые проводятся при поддержке правительства страны. В форуме 2021 г. участвует около 80 экспертов из Японии, Кореи, Китая, Сингапура, Индии, государств Восточной и Западной Европы, США, ЮАР и других стран.