На КЭФ-2021 нашли агрессивный выход из кризиса

По словам губернатора, пандемия коронавируса внесла коррективы во все области жизни, и это определило повестку КЭФа, в которую вошло восемь ключевых треков: «Стратегия развития экономики России 2035», «Инвестиции в будущее и настоящее РФ», «Новые компетенции и кадры», «Цифровизация и новые технологии», «Экология и человек в постпандемическом мире», «Промышленность и передовые производственные технологии», «Пространственное развитие», «Ресурсы и энергетика». В этом году форум пройдет в комбинированном формате – как очно, так и в режиме онлайн. Помимо Красноярска студии работают в Москве, Берлине и Сингапуре, позволяя подключаться к работе форума экспертам международного уровня, таким как профессор экономики Нью-Йоркского университета, генеральный директор Roubini Macro Associates Нуриэль Рубини.