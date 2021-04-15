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Евросоюз заставит все крупные компании публично раскрывать отчетность

На всеобщее обозрение попадут данные о выручке, уплаченном налоге на прибыль и другие
Любовь Маврина
В состав обязательной отчетности войдет информация о выручке, прибыли до налогообложения, уплаченном налоге на прибыль, начисленном налоге на прибыль, количестве сотрудников и нераспределенной прибыли /Ben STANSALL / AFP

В Евросоюзе (ЕС) планируется ввести обязательную публичность страновых отчетов (CbCR) – международные группы компаний (МГК), выручка которых на территории ЕС превышает 750 млн евро, должны будут раскрывать ключевую информацию о себе на главном сайте или сайте своего представительства. «Это касается как МГК со штаб-квартирой на территории ЕС, так МГК с материнской компанией за пределами ЕС, – пояснила партнер КПМГ в России и СНГ Ольга Плетнева. – Применительно к последним это касается и европейских «дочек», если они относятся к средним или крупным компаниям, и филиалов, если они соответствуют определенным критериям с точки зрения чистого оборота».

В состав обязательной отчетности войдет информация о выручке, прибыли до налогообложения, уплаченном налоге на прибыль, начисленном налоге на прибыль, количестве сотрудников и нераспределенной прибыли. Эта информация должна быть представлена по каждой стране, в которой ведется бизнес.

«Важным аспектом является факт раскрытия уровня присутствия МГК в той или иной налоговой юрисдикции, в том числе по таким показателям, как выручка, количество персонала и материальные активы, – подчеркивает Плетнева. – Особенно это актуально для офшорных гаваней и стран с низкой номинальной налоговой ставкой. В отличие от текущего порядка подачи CbCR, который предусматривает обмен информацией между налоговыми органами различных стран, предполагается прямое публичное раскрытие информации, так что она станет доступна всем». Это сделает деятельность компаний более прозрачной не только перед налоговыми органами, но и перед третьими лицами, добавляет партнер PwC в России Екатерина Лазорина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных