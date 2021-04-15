Евросоюз заставит все крупные компании публично раскрывать отчетность

Евросоюз заставит все крупные компании публично раскрывать отчетностьНа всеобщее обозрение попадут данные о выручке, уплаченном налоге на прибыль и другие
В Евросоюзе (ЕС) планируется ввести обязательную публичность страновых отчетов (CbCR) – международные группы компаний (МГК), выручка которых на территории ЕС превышает 750 млн евро, должны будут раскрывать ключевую информацию о себе на главном сайте или сайте своего представительства. «Это касается как МГК со штаб-квартирой на территории ЕС, так МГК с материнской компанией за пределами ЕС, – пояснила партнер КПМГ в России и СНГ Ольга Плетнева. – Применительно к последним это касается и европейских «дочек», если они относятся к средним или крупным компаниям, и филиалов, если они соответствуют определенным критериям с точки зрения чистого оборота».
В состав обязательной отчетности войдет информация о выручке, прибыли до налогообложения, уплаченном налоге на прибыль, начисленном налоге на прибыль, количестве сотрудников и нераспределенной прибыли. Эта информация должна быть представлена по каждой стране, в которой ведется бизнес.
«Важным аспектом является факт раскрытия уровня присутствия МГК в той или иной налоговой юрисдикции, в том числе по таким показателям, как выручка, количество персонала и материальные активы, – подчеркивает Плетнева. – Особенно это актуально для офшорных гаваней и стран с низкой номинальной налоговой ставкой. В отличие от текущего порядка подачи CbCR, который предусматривает обмен информацией между налоговыми органами различных стран, предполагается прямое публичное раскрытие информации, так что она станет доступна всем». Это сделает деятельность компаний более прозрачной не только перед налоговыми органами, но и перед третьими лицами, добавляет партнер PwC в России Екатерина Лазорина.