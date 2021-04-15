Евросоюз заставит все крупные компании публично раскрывать отчетность

В Евросоюзе (ЕС) планируется ввести обязательную публичность страновых отчетов (CbCR) – международные группы компаний (МГК), выручка которых на территории ЕС превышает 750 млн евро, должны будут раскрывать ключевую информацию о себе на главном сайте или сайте своего представительства. «Это касается как МГК со штаб-квартирой на территории ЕС, так МГК с материнской компанией за пределами ЕС, – пояснила партнер КПМГ в России и СНГ Ольга Плетнева. – Применительно к последним это касается и европейских «дочек», если они относятся к средним или крупным компаниям, и филиалов, если они соответствуют определенным критериям с точки зрения чистого оборота».