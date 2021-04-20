Росстат подготовился к президентскому посланию

Во всех сферах российской экономики в начале весны наблюдался уверенный рост, сообщил Росстат в своем докладе «Социально-экономическое положение России в январе – марте 2021 г.». Так, промышленное производство в марте выросло на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 12,2% по сравнению с февралем текущего года, при этом обрабатывающие производства показали увеличение выпуска на 4,2% в годовом выражении. Выпуск сельхозпродукции в марте увеличился по сравнению с февралем почти в 1,5 раза (на 43,6%), грузооборот транспорта – на 10,1% (темпы превысили показатели прошлых периодов по всем видам грузоперевозок), объемы строительства выросли на 21,4%.