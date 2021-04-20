Росстат подготовился к президентскому посланию

Росстат подготовился к президентскому посланиюВедомство сообщило об улучшении в марте практически всех экономических показателей
Во всех сферах российской экономики в начале весны наблюдался уверенный рост, сообщил Росстат в своем докладе «Социально-экономическое положение России в январе – марте 2021 г.». Так, промышленное производство в марте выросло на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 12,2% по сравнению с февралем текущего года, при этом обрабатывающие производства показали увеличение выпуска на 4,2% в годовом выражении. Выпуск сельхозпродукции в марте увеличился по сравнению с февралем почти в 1,5 раза (на 43,6%), грузооборот транспорта – на 10,1% (темпы превысили показатели прошлых периодов по всем видам грузоперевозок), объемы строительства выросли на 21,4%.
Существенное улучшение показателей также зафиксировано в секторе услуг (на 1,4% к марту 2020 г. и на 4,2% к февралю 2021 г.) и розничной торговле. «Хотя оборот розничной торговли и показал снижение на 3,4% по сравнению с мартом 2020 г., по сравнению с февралем 2021 г. показатель вырос на 9,2%. Это может свидетельствовать о дальнейшем восстановлении потребительского спроса», – отмечают в Росстате.