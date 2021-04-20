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Росстат подготовился к президентскому посланию

Ведомство сообщило об улучшении в марте практически всех экономических показателей
Екатерина Шохина
Максим Стулов / Ведомости

Во всех сферах российской экономики в начале весны наблюдался уверенный рост, сообщил Росстат в своем докладе «Социально-экономическое положение России в январе – марте 2021 г.». Так, промышленное производство в марте выросло на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 12,2% по сравнению с февралем текущего года, при этом обрабатывающие производства показали увеличение выпуска на 4,2% в годовом выражении. Выпуск сельхозпродукции в марте увеличился по сравнению с февралем почти в 1,5 раза (на 43,6%), грузооборот транспорта – на 10,1% (темпы превысили показатели прошлых периодов по всем видам грузоперевозок), объемы строительства выросли на 21,4%.

Существенное улучшение показателей также зафиксировано в секторе услуг (на 1,4% к марту 2020 г. и на 4,2% к февралю 2021 г.) и розничной торговле. «Хотя оборот розничной торговли и показал снижение на 3,4% по сравнению с мартом 2020 г., по сравнению с февралем 2021 г. показатель вырос на 9,2%. Это может свидетельствовать о дальнейшем восстановлении потребительского спроса», – отмечают в Росстате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных