Климатический саммит может стать началом новой войны за газовые рынки

При этом глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что «даже если США в одночасье достигнут нулевого баланса СО2, без усилий других стран борьба с изменением климата все равно будет проиграна, так как 85% выбросов формируются за пределами страны». При этом Блинкен умолчал, что, согласно оценке Всемирного банка, по выбросам углекислого газа США с показателем почти 15% от мирового объема занимают 2-е место в мире после Китая, вдвое опережая находящуюся на 3-м месте Индию.