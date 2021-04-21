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Климатический саммит может стать началом новой войны за газовые рынки

Призыв США к запрету во всем мире угольной генерации может оказаться выгоден России
Александр Лесных
Brendan McDermid / Reuters

«Америка может упустить шанс сформировать климатическое будущее мира таким образом, чтобы это отражало ее интересы и ценности, и бесчисленное количество рабочих мест для американцев будет потеряно», – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии международного экологического онлайн-саммита, который начинается сегодня. «Трудно представить себе, что Соединенные Штаты выиграют долгосрочное стратегическое соревнование с Китаем, если мы не сможем возглавить революцию в области возобновляемых источников энергии», – добавил он.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что «даже если США в одночасье достигнут нулевого баланса СО2, без усилий других стран борьба с изменением климата все равно будет проиграна, так как 85% выбросов формируются за пределами страны». При этом Блинкен умолчал, что, согласно оценке Всемирного банка, по выбросам углекислого газа США с показателем почти 15% от мирового объема занимают 2-е место в мире после Китая, вдвое опережая находящуюся на 3-м месте Индию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных