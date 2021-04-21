Климатический саммит может стать началом новой войны за газовые рынки

Климатический саммит может стать началом новой войны за газовые рынкиПризыв США к запрету во всем мире угольной генерации может оказаться выгоден России
«Америка может упустить шанс сформировать климатическое будущее мира таким образом, чтобы это отражало ее интересы и ценности, и бесчисленное количество рабочих мест для американцев будет потеряно», – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии международного экологического онлайн-саммита, который начинается сегодня. «Трудно представить себе, что Соединенные Штаты выиграют долгосрочное стратегическое соревнование с Китаем, если мы не сможем возглавить революцию в области возобновляемых источников энергии», – добавил он.
При этом глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что «даже если США в одночасье достигнут нулевого баланса СО2, без усилий других стран борьба с изменением климата все равно будет проиграна, так как 85% выбросов формируются за пределами страны». При этом Блинкен умолчал, что, согласно оценке Всемирного банка, по выбросам углекислого газа США с показателем почти 15% от мирового объема занимают 2-е место в мире после Китая, вдвое опережая находящуюся на 3-м месте Индию.