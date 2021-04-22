Экономика восстанавливается быстрее ожиданий правительства

Этому будет способствовать в первую очередь высокая среднегодовая цена на нефть (прогноз цены повышен на $15 до $60,3 за баррель Urals). Как отмечают в МЭР, восстановление цен на нефть происходит быстрее, чем ожидалось: они уже практически вернулись на допандемические уровни, что можно считать главным результатом соглашения ОПЕК+.