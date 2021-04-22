Экономика восстанавливается быстрее ожиданий правительства

Экономика восстанавливается быстрее ожиданий правительстваМинэкономразвития ожидает возвращения к доковидным показателям уже в этом году
Российская экономика способна достичь докризисных уровней уже к концу 2021 г., утверждается в сценарных условиях социально-экономического развития страны, которые подготовило Минэкономразвития (МЭР). По итогам текущего года МЭР ожидает роста ВВП на 2,9 п. п. и прироста инвестиций на 3,3% по сравнению с прошлым годом.
Этому будет способствовать в первую очередь высокая среднегодовая цена на нефть (прогноз цены повышен на $15 до $60,3 за баррель Urals). Как отмечают в МЭР, восстановление цен на нефть происходит быстрее, чем ожидалось: они уже практически вернулись на допандемические уровни, что можно считать главным результатом соглашения ОПЕК+.
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