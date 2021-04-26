Климатический саммит обернулся шантажом развивающихся стран

Климатический саммит обернулся шантажом развивающихся странСША и ЕС хотят построить себе экономику нулевых выбросов за счет менее развитых государств
Прошедший в так называемый День Земли, 22 апреля, саммит по вопросам изменения климата, собранный по инициативе президента США Джо Байдена, стал важным событием для всего мира. В том смысле, что Вашингтон однозначно дал понять развивающимся странам: либо они построят зеленую экономику за счет собственных средств, либо будут платить развитым государствам пошлины за вредные выбросы.
И хотя среди прочего Байден пообещал удвоить объем финансирования зеленых проектов в развивающихся странах до 2024 г., объявленной суммы в $5,7 млрд будет явно недостаточно для того, чтобы целиком решить проблему «озеленения» слаборазвитых экономик. Так, в частности, считает временный президент Института мировых ресурсов Маниш Бапна, назвавший эту сумму «малой долей того, что нужно миру».
Если смотреть на динамику развития зеленых технологий в мире, то очевидно, что впереди всех идут развитые страны, которые активно финансируют ВИЭ, строят солнечные и ветряные станции, сокращают использование черного и бурого угля и увеличивают парк электромобилей, так как у них есть для этого средства и возможности, указывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. «Другим странам США и ЕС в декларативном порядке предлагают заплатить за то, что те пока не имеют достаточно развитых технологий, – объясняет эксперт. – Грубо говоря, развитые страны будут строить свою экономику нулевых выбросов за счет всех остальных».