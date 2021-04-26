Климатический саммит обернулся шантажом развивающихся стран

Если смотреть на динамику развития зеленых технологий в мире, то очевидно, что впереди всех идут развитые страны, которые активно финансируют ВИЭ, строят солнечные и ветряные станции, сокращают использование черного и бурого угля и увеличивают парк электромобилей, так как у них есть для этого средства и возможности, указывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. «Другим странам США и ЕС в декларативном порядке предлагают заплатить за то, что те пока не имеют достаточно развитых технологий, – объясняет эксперт. – Грубо говоря, развитые страны будут строить свою экономику нулевых выбросов за счет всех остальных».