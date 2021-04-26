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Климатический саммит обернулся шантажом развивающихся стран

США и ЕС хотят построить себе экономику нулевых выбросов за счет менее развитых государств
Александр Лесных
Charles Platiau / Reuters

Прошедший в так называемый День Земли, 22 апреля, саммит по вопросам изменения климата, собранный по инициативе президента США Джо Байдена, стал важным событием для всего мира. В том смысле, что Вашингтон однозначно дал понять развивающимся странам: либо они построят зеленую экономику за счет собственных средств, либо будут платить развитым государствам пошлины за вредные выбросы.

И хотя среди прочего Байден пообещал удвоить объем финансирования зеленых проектов в развивающихся странах до 2024 г., объявленной суммы в $5,7 млрд будет явно недостаточно для того, чтобы целиком решить проблему «озеленения» слаборазвитых экономик. Так, в частности, считает временный президент Института мировых ресурсов Маниш Бапна, назвавший эту сумму «малой долей того, что нужно миру».

Если смотреть на динамику развития зеленых технологий в мире, то очевидно, что впереди всех идут развитые страны, которые активно финансируют ВИЭ, строят солнечные и ветряные станции, сокращают использование черного и бурого угля и увеличивают парк электромобилей, так как у них есть для этого средства и возможности, указывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. «Другим странам США и ЕС в декларативном порядке предлагают заплатить за то, что те пока не имеют достаточно развитых технологий, – объясняет эксперт. – Грубо говоря, развитые страны будут строить свою экономику нулевых выбросов за счет всех остальных».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных