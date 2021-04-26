ЦБ резко увеличил ставку: что будет с депозитами, кредитами, долларом

Впервые c 2014 г. Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 п. п. – до 5% годовых. О том, что период мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) закончен, регулятор дал понять еще два месяца назад: на заседании 19 марта ЦБ увеличил ставку впервые с декабря 2018 г., однако лишь на 0,25 п. п. В апреле большинство аналитиков ждали аналогичного повышения – до 4,75%, но ошиблись.