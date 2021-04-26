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ЦБ резко увеличил ставку: что будет с депозитами, кредитами, долларом

Повышение ключевой ставки оказалось более существенным, чем ожидало большинство экспертов
Екатерина Шохина
Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными, считает Эльвира Набиуллина /РИА Новости

Впервые c 2014 г. Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 п. п. – до 5% годовых. О том, что период мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) закончен, регулятор дал понять еще два месяца назад: на заседании 19 марта ЦБ увеличил ставку впервые с декабря 2018 г., однако лишь на 0,25 п. п. В апреле большинство аналитиков ждали аналогичного повышения – до 4,75%, но ошиблись.

«Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными, – объяснила глава Банка России Эльвира Набиуллина. – Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных