ЦБ резко увеличил ставку: что будет с депозитами, кредитами, долларом

ЦБ резко увеличил ставку: что будет с депозитами, кредитами, долларомПовышение ключевой ставки оказалось более существенным, чем ожидало большинство экспертов
Впервые c 2014 г. Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 п. п. – до 5% годовых. О том, что период мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) закончен, регулятор дал понять еще два месяца назад: на заседании 19 марта ЦБ увеличил ставку впервые с декабря 2018 г., однако лишь на 0,25 п. п. В апреле большинство аналитиков ждали аналогичного повышения – до 4,75%, но ошиблись.
«Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными, – объяснила глава Банка России Эльвира Набиуллина. – Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных».
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