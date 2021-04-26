Новый канадский биржевой фонд позволяет заработать на падении биткойна

Новый канадский биржевой фонд позволяет заработать на падении биткойнаНо российским криптоинвесторам пока придется использовать более традиционные инструменты
Потеря биткойном четверти стоимости за 10 дней (с $64 536 14 апреля до $48 178 25 апреля) еще раз напомнила инвесторам, что криптовалюты исключительно волатильный инструмент. И чтобы получать на крипторынке стабильные доходы, необходимо иметь инструменты для игры на понижение того же биткойна.
Тем более что все больше аналитиков прогнозируют дальнейшее снижение криптовалютного рынка. Так, инвестиционный директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд заявил на прошлой неделе в интервью CNBC, что биткойн дорожал слишком быстро и теперь коррекция может вернуть его стоимость к уровням $20 000–30 000. Это означает падение котировок на 50%, но такое с биткойном уже происходило, напомнил Майнерд.
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