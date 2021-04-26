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Новый канадский биржевой фонд позволяет заработать на падении биткойна

Но российским криптоинвесторам пока придется использовать более традиционные инструменты
Ирина Власова
Андрей Гордеев / Ведомости

Потеря биткойном четверти стоимости за 10 дней (с $64 536 14 апреля до $48 178 25 апреля) еще раз напомнила инвесторам, что криптовалюты исключительно волатильный инструмент. И чтобы получать на крипторынке стабильные доходы, необходимо иметь инструменты для игры на понижение того же биткойна.

Тем более что все больше аналитиков прогнозируют дальнейшее снижение криптовалютного рынка. Так, инвестиционный директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд заявил на прошлой неделе в интервью CNBC, что биткойн дорожал слишком быстро и теперь коррекция может вернуть его стоимость к уровням $20 000–30 000. Это означает падение котировок на 50%, но такое с биткойном уже происходило, напомнил Майнерд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных