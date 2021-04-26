Новый канадский биржевой фонд позволяет заработать на падении биткойна

Тем более что все больше аналитиков прогнозируют дальнейшее снижение криптовалютного рынка. Так, инвестиционный директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд заявил на прошлой неделе в интервью CNBC, что биткойн дорожал слишком быстро и теперь коррекция может вернуть его стоимость к уровням $20 000–30 000. Это означает падение котировок на 50%, но такое с биткойном уже происходило, напомнил Майнерд.