Иностранным аудиторам запретят проверять некоторые российские компании

Иностранным аудиторам запретят проверять некоторые российские компанииПривлекать международное финансирование отечественным предприятиям будет сложнее
Российское правительство решило ограничить доступ иностранных аудиторов и их российских «дочек» к информации отечественных компаний: постановление правительства № 622 «Об ограничениях на предоставление информации и документации аудиторской организации, индивидуальному аудитору» вводит ограничение на предоставление информации и документов аудиторским организациям, находящимся под контролем иностранного юридического лица или международной компании либо «входящим в одну группу лиц с иностранными и международными компаниями».
Согласно документу, пользоваться услугами иностранных аудиторов не смогут банки и кредитные организации, специализированные депозитарии и страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, занимающиеся инвестированием средств пенсионных накоплений.
Кроме того, иностранцам нельзя будет проводить аудит в микрофинансовых компаниях, клиринговых фирмах, а также в торговых сетях. Ну и разумеется, им запрещается работать с предприятиями оборонного комплекса, финансово-кредитными организациями, обслуживающими такие предприятия, а также, что весьма показательно, российскими компаниями, которые находятся под западными санкциями или могут оказаться под ними в перспективе. Постановление правительства № 622 вступает в силу с 29 апреля 2021 г.
«По сути, это ограничение доступа таких крупных иностранных аудиторских компаний, как Deloitte, KPMG, PwC, EY, к аудированию банков, кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний и т. д., – объясняет доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. – Для иностранных международных аудиторов это весьма болезненное решение – они потеряют большую часть клиентов, выручки и данных, которые аккумулируют». В то же время, добавляет Алиев, «для США это снижает объем информации об экономическом положении субъектов хозяйствования в России».
Ограничение может затронуть деятельность и других аудиторских компаний, которые косвенно подконтрольны иностранцам. «Запрет касается организаций, находящихся как под прямым, так и под косвенным контролем иностранных лиц или входящих с ними в одну группу лиц», – подчеркивает глава практики инфраструктуры и ГЧП юридической фирмы Squire Patton Boggs Moscow LLC, член экспертного клуба ЦСР Александр Долгов. Надо, впрочем, понимать, отмечает он, что отношения компаний внутри международной группы могут быть структурированы таким образом, чтобы запрет на них не распространялся.
Российским клиентам иностранных аудиторов новое постановление правительства тоже сулит определенные проблемы. В первую очередь оно затронет тех, кто собирается выходить на международные рынки капитала: без финансового отчета, заверенного крупной международной компанией, заимствовать будет практически невозможно.
Документ вступит в силу, когда в большинстве компаний закончится аудит финансовой отчетности за истекший год, поэтому пока они смогут выходить на международные финансовые рынки, однако со следующего года это станет проблематичным. «Впрочем, инвесторы смогут заказать independent business review, которое по качеству не уступает аудиту, – предполагает Алиев. – Такой отчет дает представление о ситуации в компании и позволяет принимать решение о финансировании. Правда, стоит он обычно дороже аудиторского заключения». Возможны и другие компромиссные решения, которые позволят не разрывать полностью отношения российских компаний с международными аудиторами. Например, может появиться специальная платформа, на базе которой будет проводиться обмен данными и иной информацией между компанией и аудитором. «Она будет находиться под контролем федеральных структур, которые будут следить за передаваемыми данными», – предполагает Алиев.
Тем не менее в связи с принятием постановления определенная часть клиентов иностранных аудиторов будет вынуждена перейти к российским, отмечает Долгов. «Хотя в целом аудиторские организации смогут продолжать выполнять большую часть своей работы», – считает он. Компании Deloitte, KPMG, PwC и EY пока отказались комментировать новое постановление российского правительства.