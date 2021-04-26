Иностранным аудиторам запретят проверять некоторые российские компании

Документ вступит в силу, когда в большинстве компаний закончится аудит финансовой отчетности за истекший год, поэтому пока они смогут выходить на международные финансовые рынки, однако со следующего года это станет проблематичным. «Впрочем, инвесторы смогут заказать independent business review, которое по качеству не уступает аудиту, – предполагает Алиев. – Такой отчет дает представление о ситуации в компании и позволяет принимать решение о финансировании. Правда, стоит он обычно дороже аудиторского заключения». Возможны и другие компромиссные решения, которые позволят не разрывать полностью отношения российских компаний с международными аудиторами. Например, может появиться специальная платформа, на базе которой будет проводиться обмен данными и иной информацией между компанией и аудитором. «Она будет находиться под контролем федеральных структур, которые будут следить за передаваемыми данными», – предполагает Алиев.