Вести бизнес в России за год пандемии стало безопаснее

Вести бизнес в России за год пандемии стало безопаснееЗаметно снизилась доля предпринимателей, считающих бизнес рискованным занятием
Сегодня три четверти представителей малого и среднего бизнеса считают, что вести свое дело в России рискованно. В феврале 2020 г. таких было больше 90%. Об этом свидетельствуют результаты опроса более 7000 предпринимателей, проведенного «Тинькофф бизнесом» в марте.
Самые распространенные риски, которые называли предприниматели, – рост налоговой нагрузки, чрезмерное регулирование со стороны государства и влияние санкций. По сравнению с прошлым годом на налоги теперь жалуются меньше (51% против 62% в прошлом году), как и на излишнее внимание государства (43% против 49%). А вот санкции вызывают большее беспокойство (40% сейчас против 30% год назад). Главное же отличие от прошлогоднего опроса состоит в том, что теперь к числу рисков добавились сложности из-за карантинных мер. Причем карантинный риск оказался лидером списка – на него указали 53% респондентов.