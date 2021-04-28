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Вести бизнес в России за год пандемии стало безопаснее

Заметно снизилась доля предпринимателей, считающих бизнес рискованным занятием
Александра Кошкина
Около 56% предпринимателей сообщили, что за год пандемии обороты их бизнеса просели. У 20% респондентов они, наоборот, выросли /Максим Стулов / Ведомости

Сегодня три четверти представителей малого и среднего бизнеса считают, что вести свое дело в России рискованно. В феврале 2020 г. таких было больше 90%. Об этом свидетельствуют результаты опроса более 7000 предпринимателей, проведенного «Тинькофф бизнесом» в марте.

Самые распространенные риски, которые называли предприниматели, – рост налоговой нагрузки, чрезмерное регулирование со стороны государства и влияние санкций. По сравнению с прошлым годом на налоги теперь жалуются меньше (51% против 62% в прошлом году), как и на излишнее внимание государства (43% против 49%). А вот санкции вызывают большее беспокойство (40% сейчас против 30% год назад). Главное же отличие от прошлогоднего опроса состоит в том, что теперь к числу рисков добавились сложности из-за карантинных мер. Причем карантинный риск оказался лидером списка – на него указали 53% респондентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных