Вести бизнес в России за год пандемии стало безопаснее

Самые распространенные риски, которые называли предприниматели, – рост налоговой нагрузки, чрезмерное регулирование со стороны государства и влияние санкций. По сравнению с прошлым годом на налоги теперь жалуются меньше (51% против 62% в прошлом году), как и на излишнее внимание государства (43% против 49%). А вот санкции вызывают большее беспокойство (40% сейчас против 30% год назад). Главное же отличие от прошлогоднего опроса состоит в том, что теперь к числу рисков добавились сложности из-за карантинных мер. Причем карантинный риск оказался лидером списка – на него указали 53% респондентов.