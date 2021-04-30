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Корпорацию МСП упрекнули в недостатке амбициозности

В новой стратегии развития корпорации эксперты не увидели прорывных идей
Любовь Маврина
Ожидать от института развития прорывных идей и не стоит, главное – чтобы он справлялся с возложенными на него функциями /Владимир Астапкович / РИА Новости

Корпорация МСП подготовила новую стратегию своего развития до 2025 г. Предпосылкой для этого стал ее переход в ведение ВЭБа в рамках реформы институтов развития, начатой Михаилом Мишустиным в прошлом году. С момента создания в 2015 г. Корпорация МСП стала основным проводником предоставления мер поддержки малому и среднему бизнесу, напомнил первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Сложился тандем: Минэкономразвития вырабатывает политику поддержки МСП, а корпорация является проводником», – отметил он в ходе обсуждения стратегии Корпорации МСП до 2025 г.

Однако теперь прямого взаимодействия корпорации и министерства уже не будет. «При координирующей роли ВЭБ.РФ сейчас формируется стратегическое партнерство институтов развития, – рассказала главный управляющий директор по направлениям МСП и закупкам ВЭБ.РФ Марина Романова. – В новой организационной и управленческой модели Корпорация МСП выступает центром компетенций и методологической поддержки по вопросам малого и среднего предпринимательства. Наша цель – оказывать поддержку и способствовать акселерации компаний малого бизнеса, чтобы путь от идеи создания бизнеса до его становления и устойчивого развития, завоевания внешних рынков был коротким».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных