Корпорацию МСП упрекнули в недостатке амбициозности

Однако теперь прямого взаимодействия корпорации и министерства уже не будет. «При координирующей роли ВЭБ.РФ сейчас формируется стратегическое партнерство институтов развития, – рассказала главный управляющий директор по направлениям МСП и закупкам ВЭБ.РФ Марина Романова. – В новой организационной и управленческой модели Корпорация МСП выступает центром компетенций и методологической поддержки по вопросам малого и среднего предпринимательства. Наша цель – оказывать поддержку и способствовать акселерации компаний малого бизнеса, чтобы путь от идеи создания бизнеса до его становления и устойчивого развития, завоевания внешних рынков был коротким».