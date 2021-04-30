Корпорацию МСП упрекнули в недостатке амбициозности

Корпорацию МСП упрекнули в недостатке амбициозностиВ новой стратегии развития корпорации эксперты не увидели прорывных идей
Корпорация МСП подготовила новую стратегию своего развития до 2025 г. Предпосылкой для этого стал ее переход в ведение ВЭБа в рамках реформы институтов развития, начатой Михаилом Мишустиным в прошлом году. С момента создания в 2015 г. Корпорация МСП стала основным проводником предоставления мер поддержки малому и среднему бизнесу, напомнил первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Сложился тандем: Минэкономразвития вырабатывает политику поддержки МСП, а корпорация является проводником», – отметил он в ходе обсуждения стратегии Корпорации МСП до 2025 г.
Однако теперь прямого взаимодействия корпорации и министерства уже не будет. «При координирующей роли ВЭБ.РФ сейчас формируется стратегическое партнерство институтов развития, – рассказала главный управляющий директор по направлениям МСП и закупкам ВЭБ.РФ Марина Романова. – В новой организационной и управленческой модели Корпорация МСП выступает центром компетенций и методологической поддержки по вопросам малого и среднего предпринимательства. Наша цель – оказывать поддержку и способствовать акселерации компаний малого бизнеса, чтобы путь от идеи создания бизнеса до его становления и устойчивого развития, завоевания внешних рынков был коротким».