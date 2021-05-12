Эксперты посоветовали повысить зарплаты чиновникам

Затем следует кардинально изменить правила формирования зарплаты чиновников. Во-первых, оклады госслужащих необходимо повысить, утверждают аналитики. Зачастую уровень оплаты труда госслужащих, занимающих должности вплоть до заместителя директора департамента, ниже среднего уровня дохода руководителей в коммерческом секторе, отмечается в исследовании. Низкие зарплаты, особенно на стартовых позициях, отпугивают молодых специалистов, а также приводят к искусственно завышенному числу руководителей среднего звена: в настоящее время на одного руководителя приходится 1,5 исполнителя, тогда как эффективным считается от 2,5.