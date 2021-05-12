Эксперты посоветовали повысить зарплаты чиновникам

Эксперты посоветовали повысить зарплаты чиновникамЭто должно стать одним из элементов комплексной реформы госслужбы в России
Низкая квалификация и мотивация российских чиновников вкупе с недостаточной прозрачностью формирования их зарплаты создают проблемы в работе государственных служб, говорится в экспертной записке Центра перспективных управленческих решений «Кадровая политика на госслужбе: текущие проблемы и необходимые изменения». В подготовке документа также принимали участие Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС, компания «Экопси консалтинг» и исследовательская группа «Циркон». По мнению экспертов, сектор госслужбы нуждается в комплексной трансформации, начать которую следует с действующего законодательства, устанавливающего устаревшие требования к кандидатам на госслужбу.
Затем следует кардинально изменить правила формирования зарплаты чиновников. Во-первых, оклады госслужащих необходимо повысить, утверждают аналитики. Зачастую уровень оплаты труда госслужащих, занимающих должности вплоть до заместителя директора департамента, ниже среднего уровня дохода руководителей в коммерческом секторе, отмечается в исследовании. Низкие зарплаты, особенно на стартовых позициях, отпугивают молодых специалистов, а также приводят к искусственно завышенному числу руководителей среднего звена: в настоящее время на одного руководителя приходится 1,5 исполнителя, тогда как эффективным считается от 2,5.