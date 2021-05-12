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Эксперты посоветовали повысить зарплаты чиновникам

Это должно стать одним из элементов комплексной реформы госслужбы в России
Александра Кошкина
Одним из элементов комплексной реформы госслужбы в России может стать повышение зависимости зарплаты чиновника от результатов его работы /Максим Стулов / Ведомости

Низкая квалификация и мотивация российских чиновников вкупе с недостаточной прозрачностью формирования их зарплаты создают проблемы в работе государственных служб, говорится в экспертной записке Центра перспективных управленческих решений «Кадровая политика на госслужбе: текущие проблемы и необходимые изменения». В подготовке документа также принимали участие Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ ­РАНХиГС, компания «Экопси консалтинг» и исследовательская группа «Циркон». По мнению экспертов, сектор госслужбы нуждается в комплексной трансформации, начать которую следует с действующего законодательства, устанавливающего устаревшие требования к кандидатам на госслужбу.

Затем следует кардинально изменить правила формирования зарплаты чиновников. Во-первых, оклады госслужащих необходимо повысить, утверждают аналитики. Зачастую уровень оплаты труда госслужащих, занимающих должности вплоть до заместителя директора департамента, ниже среднего уровня дохода руководителей в коммерческом секторе, отмечается в исследовании. Низкие зарплаты, особенно на стартовых позициях, отпугивают молодых специалистов, а также приводят к искусственно завышенному числу руководителей среднего звена: в настоящее время на одного руководителя приходится 1,5 исполнителя, тогда как эффективным считается от 2,5.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных