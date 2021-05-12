Украина оказалась на пороге топливного кризиса

В конце апреля США возобновили санкции против нескольких белорусских предприятий, среди которых числится НПЗ «Нафтан» (дочернее предприятие «Белнефтехима»). По словам источников Reuters, из-за этого российские поставщики, направлявшие нефть на это предприятие (в их числе «Роснефть» и «Сургутнефтегаз»), временно перестали продавать ему нефть, опасаясь попадания под вторичные санкции. Это косвенно подтвердил представитель «Транснефти» Игорь Демин, отметивший, что в мае компания прокачает в Белоруссию в 2,2 раза меньше нефти, чем в апреле, – 608 000 против 1,32 млн т. Для Украины, получающей более половины дизтоплива из Белоруссии, эта ситуация является критичной.