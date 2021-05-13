Инвесторов в иностранные бумаги хотят лишить налогового вычета

Инвесторов в иностранные бумаги хотят лишить налогового вычетаБанк России считает неправильным стимулировать вложения в зарубежные активы
Банк России предлагает ограничить получение налоговых вычетов при инвестировании в рамках индивидуального инвестиционного счета (ИИС), сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Мы выходим с предложением давать налоговые вычеты только по вложениям в российские финансовые инструменты, – заявила Набиуллина в ходе онлайн-сессии «Диалог с регулятором» в НАУФОР. – Потому что не считаем правильным, чтобы бюджет – а это, по сути дела, бюджетные деньги и бюджетная льгота – стимулировал инвестиции в иностранные ценные бумаги».
Напомним, что отмена льгот для инвестиций в заграничные ценные бумаги уже предусмотрена в «Проекте плана мероприятий (дорожной карты) по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Подпунктом 3 пункта 32 этого документа предлагается «исключение налоговых стимулов приобретения иностранных ценных бумаг иностранных эмитентов». Напомним: сегодня для долгосрочных владельцев ценных бумаг предусмотрена льгота по НДФЛ (ст. 219.1 НК РФ). Если акции куплены после 1 января 2014 г., находились в собственности больше трех лет и на момент продажи обращаются на ОРЦБ, от налогообложения освобождается доход от продажи в пределах 3 млн руб. за каждый год владения (если владели три года – вычет 9 млн руб., четыре года – 12 млн руб. и т. д.).