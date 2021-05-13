Инвесторов в иностранные бумаги хотят лишить налогового вычета

Напомним, что отмена льгот для инвестиций в заграничные ценные бумаги уже предусмотрена в «Проекте плана мероприятий (дорожной карты) по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Подпунктом 3 пункта 32 этого документа предлагается «исключение налоговых стимулов приобретения иностранных ценных бумаг иностранных эмитентов». Напомним: сегодня для долгосрочных владельцев ценных бумаг предусмотрена льгота по НДФЛ (ст. 219.1 НК РФ). Если акции куплены после 1 января 2014 г., находились в собственности больше трех лет и на момент продажи обращаются на ОРЦБ, от налогообложения освобождается доход от продажи в пределах 3 млн руб. за каждый год владения (если владели три года – вычет 9 млн руб., четыре года – 12 млн руб. и т. д.).