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Инвесторов в иностранные бумаги хотят лишить налогового вычета

Банк России считает неправильным стимулировать вложения в зарубежные активы
Любовь Маврина
Максим Стулов / Ведомости

Банк России предлагает ограничить получение налоговых вычетов при инвестировании в рамках индивидуального инвестиционного счета (ИИС), сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Мы выходим с предложением давать налоговые вычеты только по вложениям в российские финансовые инструменты, – заявила Набиуллина в ходе онлайн-сессии «Диалог с регулятором» в ­НАУФОР. – Потому что не считаем правильным, чтобы бюджет – а это, по сути дела, бюджетные деньги и бюджетная льгота – стимулировал инвестиции в иностранные ценные бумаги».

Напомним, что отмена льгот для инвестиций в заграничные ценные бумаги уже предусмотрена в «Проекте плана мероприятий (дорожной карты) по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Подпунктом 3 пункта 32 этого документа предлагается «исключение налоговых стимулов приобретения иностранных ценных бумаг иностранных эмитентов». Напомним: сегодня для долгосрочных владельцев ценных бумаг предусмотрена льгота по НДФЛ (ст. 219.1 НК РФ). Если акции куплены после 1 января 2014 г., находились в собственности больше трех лет и на момент продажи обращаются на ОРЦБ, от налогообложения освобождается доход от продажи в пределах 3 млн руб. за каждый год владения (если владели три года – вычет 9 млн руб., четыре года – 12 млн руб. и т. д.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных