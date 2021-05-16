Правительство обещает льготные кредиты производителям продовольствия

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Прогнозы экспертов относительно перспектив российской экономики за последние три месяца стали оптимистичнее. Согласно консенсус-прогнозу, который провел Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ в конце апреля, рост реального ВВП в текущем году ожидается на уровне 3,1%, а в следующем – 2,4%. Тогда как в начале февраля в аналогичном исследовании эксперты давали прогноз на уровне 2,8 и 2,3% соответственно.
Но в долгосрочной перспективе – с 2023 по 2026 г. – прогноз по-прежнему предполагает рост ВВП чуть выше 2% в год. В целом, отмечают в НИУ ВШЭ, независимые эксперты видят будущее экономики пессимистичнее, чем Минэкономразвития (МЭР). «Для текущего года прогноз МЭР по росту ВВП чуть менее оптимистичен (2,9%. – «Ведомости»), чем консенсус-прогноз, но для последующих лет – существенно оптимистичней», – подчеркивают авторы исследования.