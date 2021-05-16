Правительство обещает льготные кредиты производителям продовольствия

Но в долгосрочной перспективе – с 2023 по 2026 г. – прогноз по-прежнему предполагает рост ВВП чуть выше 2% в год. В целом, отмечают в НИУ ВШЭ, независимые эксперты видят будущее экономики пессимистичнее, чем Минэкономразвития (МЭР). «Для текущего года прогноз МЭР по росту ВВП чуть менее оптимистичен (2,9%. – «Ведомости»), чем консенсус-прогноз, но для последующих лет – существенно оптимистичней», – подчеркивают авторы исследования.