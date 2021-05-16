Правительство обещает льготные кредиты производителям продовольствия

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Александра Кошкина
Цена на подсолнечное масло требует особого внимания правительства  вместе с другими продуктами первой необходимости /Денис Гришкин / Ведомости

Прогнозы экспертов относительно перспектив российской экономики за последние три месяца стали оптимистичнее. Согласно консенсус-прогнозу, который провел Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ в конце апреля, рост реального ВВП в текущем году ожидается на уровне 3,1%, а в следующем – 2,4%. Тогда как в начале февраля в аналогичном исследовании эксперты давали прогноз на уровне 2,8 и 2,3% соответственно.

Но в долгосрочной перспективе – с 2023 по 2026 г. – прогноз по-прежнему предполагает рост ВВП чуть выше 2% в год. В целом, отмечают в НИУ ВШЭ, независимые эксперты видят будущее экономики пессимистичнее, чем Минэкономразвития (МЭР). «Для текущего года прогноз МЭР по росту ВВП чуть менее оптимистичен (2,9%. – «Ведомости»), чем консенсус-прогноз, но для последующих лет – существенно оптимистичней», – подчеркивают авторы исследования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных