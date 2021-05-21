Минэкономразвития обсуждает снижение налогов по зеленым облигациям

Минэкономразвития обсуждает снижение налогов по зеленым облигациямЭто компенсирует дисконт к доходности по обычным долговым бумагам
В правительство внесен документ, который включает таксономию (классификацию и соотнесение с зелеными механизмами финансирования) зеленых облигаций. Об этом сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов.
Документ, по его словам, подготовлен рабочей группой, которая включает федеральные органы исполнительной власти, банки и потенциально заинтересованные компании. «Тут представлены «Газпром», «Роснефть» и т. д. Мы вместе готовили таксономию зеленых облигаций РФ», – сообщил Торосов.
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