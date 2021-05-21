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Минэкономразвития обсуждает снижение налогов по зеленым облигациям

Это компенсирует дисконт к доходности по обычным долговым бумагам
Александра Кошкина
«Зелёные» облигации должны помочь бизнесу привлекать средства для развития. Но в эту категорию будут попадать проекты, фактически такими не являющиеся /Андрей Гордеев / Ведомости

В правительство внесен документ, который включает таксономию (классификацию и соотнесение с зелеными механизмами финансирования) зеленых облигаций. Об этом сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов.

Документ, по его словам, подготовлен рабочей группой, которая включает федеральные органы исполнительной власти, банки и потенциально заинтересованные компании. «Тут представлены «Газпром», «Роснефть» и т. д. Мы вместе готовили таксономию зеленых облигаций РФ», – сообщил Торосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных