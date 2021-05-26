«Сбериндекс» зафиксировал полное восстановление общепита после пандемии

«Сбериндекс» зафиксировал полное восстановление общепита после пандемииРынок и эксперты воздержались от позитивных выводов
Индекс потребительской активности в последнюю неделю вернулся к максимумам года (75,1 пункта), а расходы россиян оказались на 6,3% выше уровней последних допандемийных недель, отмечает аналитический портал Сбербанка.
Авторы наблюдений впервые с начала пандемии не зафиксировали в отрасли статистически значимого падения. Темпы роста относительно допандемийного периода составили 6,3%, причем такие показатели наблюдаются весь последний месяц, за исключением недели между майскими праздниками (дополнительные нерабочие дни). «Можно говорить, что потребительский спрос стабилизировался на новом равновесном уровне. Вторую неделю подряд объем трат в секторе услуг растет к значениям начала 2020 г. (+2,2% с корректировкой на сезонность)», – отмечают аналитики «Сбериндекса».