«Сбериндекс» зафиксировал полное восстановление общепита после пандемии

Авторы наблюдений впервые с начала пандемии не зафиксировали в отрасли статистически значимого падения. Темпы роста относительно допандемийного периода составили 6,3%, причем такие показатели наблюдаются весь последний месяц, за исключением недели между майскими праздниками (дополнительные нерабочие дни). «Можно говорить, что потребительский спрос стабилизировался на новом равновесном уровне. Вторую неделю подряд объем трат в секторе услуг растет к значениям начала 2020 г. (+2,2% с корректировкой на сезонность)», – отмечают аналитики «Сбериндекса».