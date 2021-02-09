Оборот российских кафе и ресторанов упал почти на 21% в 2020 году
Оборот отрасли общественного питания в России в 2020 г. сократился на 20,7% по сравнению с 2019 г. – до 1,35 трлн руб., следует из данных Росстата.
«Оборот общественного питания в 2020 г. составил 1350,3 млрд рублей, или 79,3% к 2019 г.», – говорится в сообщении ведомства.
В первом квартале 2020 года оборот кафе и ресторанов вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Во втором квартале оборот снизился на 49,7%, в третьем – на 18,3%, в четвертом – на 16,9%. Наибольшее падение оборота общепита зафиксировано в апреле и мае – на 52,6% и 52,9% соответственно.
Ограничения на работу кафе и ресторанов были введены в России весной 2020 г. в связи с распространением коронавируса. В этот период многие заведения работали только на вынос и доставку. Летом ряд ограничений были смягчены, однако осенью в связи с ростом заболеваемости ряд регионов ввел новые. Например, в ноябре власти Москвы запретили работу общепита ночью. В настоящий момент это требование отменено.