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Оборот российских кафе и ресторанов упал почти на 21% в 2020 году

Ведомости

Оборот отрасли общественного питания в России в 2020 г. сократился на 20,7% по сравнению с 2019 г. – до 1,35 трлн руб., следует из данных Росстата.

«Оборот общественного питания в 2020 г. составил 1350,3 млрд рублей, или 79,3% к 2019 г.», – говорится в сообщении ведомства.

В первом квартале 2020 года оборот кафе и ресторанов вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Во втором квартале оборот снизился на 49,7%, в третьем – на 18,3%, в четвертом – на 16,9%. Наибольшее падение оборота общепита зафиксировано в апреле и мае – на 52,6% и 52,9% соответственно.

Ограничения на работу кафе и ресторанов были введены в России весной 2020 г. в связи с распространением коронавируса. В этот период многие заведения работали только на вынос и доставку. Летом ряд ограничений были смягчены, однако осенью в связи с ростом заболеваемости ряд регионов ввел новые. Например, в ноябре власти Москвы запретили работу общепита ночью. В настоящий момент это требование отменено.

Ранее по теме: В Москве отменили удаленку и разрешили ресторанам работать ночью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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