Оборот российских кафе и ресторанов упал почти на 21% в 2020 году

Ограничения на работу кафе и ресторанов были введены в России весной 2020 г. в связи с распространением коронавируса. В этот период многие заведения работали только на вынос и доставку. Летом ряд ограничений были смягчены, однако осенью в связи с ростом заболеваемости ряд регионов ввел новые. Например, в ноябре власти Москвы запретили работу общепита ночью. В настоящий момент это требование отменено.