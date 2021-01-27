В Москве отменили удаленку и разрешили ресторанам работать ночью

Требование о переводе работников на удаленную работу было введено в Москве в октябре 2020 г. Компании города должны были перевести на удаленку не менее 30% штата, всех сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. С ноября 2020 г. по рекомендации Роспотребнадзора власти Москвы ограничили работу общепита с 23:00 до 6:00.