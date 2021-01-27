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В Москве отменили удаленку и разрешили ресторанам работать ночью

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин с 27 января отменил ограничение на работу баров, ресторанов, других предприятий общественного питания в ночное время (с 23:00 до 06:00), говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Для компаний отменяется требование об обязательном переводе 30% сотрудников на удаленную работу. Это теперь носит рекомендательный характер. 

Требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима для общепита сохраняются. «Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики», — говорит Собянин. Он призвал продолжать соблюдать меры осторожности: «Борьба пока не закончена».

Требование о переводе работников на удаленную работу было введено в Москве в октябре 2020 г. Компании города должны были перевести на удаленку не менее 30% штата, всех сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. С ноября 2020 г. по рекомендации Роспотребнадзора власти Москвы ограничили работу общепита с 23:00 до 6:00.

За последние сутки было зафиксировано 18 241 новый случай коронавируса в России. Из них в Москве 2317 заболевших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных