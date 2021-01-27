В Москве отменили удаленку и разрешили ресторанам работать ночью
Мэр Москвы Сергей Собянин с 27 января отменил ограничение на работу баров, ресторанов, других предприятий общественного питания в ночное время (с 23:00 до 06:00), говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Для компаний отменяется требование об обязательном переводе 30% сотрудников на удаленную работу. Это теперь носит рекомендательный характер.
Требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима для общепита сохраняются. «Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики», — говорит Собянин. Он призвал продолжать соблюдать меры осторожности: «Борьба пока не закончена».
Требование о переводе работников на удаленную работу было введено в Москве в октябре 2020 г. Компании города должны были перевести на удаленку не менее 30% штата, всех сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. С ноября 2020 г. по рекомендации Роспотребнадзора власти Москвы ограничили работу общепита с 23:00 до 6:00.
За последние сутки было зафиксировано 18 241 новый случай коронавируса в России. Из них в Москве 2317 заболевших.