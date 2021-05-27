Поправки в закон «О рекламе» угрожают действующим контрактам

Законопроект «Об изменениях в статью 19 закона «О рекламе» (№ 1124570-7) принят в первом чтении, следует из системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы. Документ расширяет перечень оснований для отказа или аннулирования разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В перечень таких оснований предлагается включить пункт об отсутствии договора на установку и эксплуатацию с собственником недвижимого имущества. Сейчас такой договор необходим лишь при получении разрешений для рекламоносителей, которые ставят на государственном и муниципальном имуществе. Авторы законопроекта планируют сделать требование обязательным для договоров с частными собственниками.