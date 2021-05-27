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Поправки в закон «О рекламе» угрожают действующим контрактам

Они фиксируют форму договора на установку конструкций
Тимур Бордюг
Поправки защитят права собственников многоквартирных домов от незаконной установки рекламы /Евгений Егоров / Ведомости

Законопроект «Об изменениях в статью 19 закона «О рекламе» (№ 1124570-7) принят в первом чтении, следует из системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы. Документ расширяет перечень оснований для отказа или аннулирования разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В перечень таких оснований предлагается включить пункт об отсутствии договора на установку и эксплуатацию с собственником недвижимого имущества. Сейчас такой договор необходим лишь при получении разрешений для рекламоносителей, которые ставят на государственном и муниципальном имуществе. Авторы законопроекта планируют сделать требование обязательным для договоров с частными собственниками.

Поправки понадобились, чтобы защитить права собственников многоквартирных домов от незаконной установки рекламы, объяснил «Ведомостям» автор поправок, директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Леонид Золотов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных