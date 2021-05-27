Углеродный налог ЕС обойдется российским экспортерам в $2,2 млрд ежегодно

Евросоюз реализует стратегию по декарбонизации своей экономики и промышленности, в ее основе лежит система торговли квотами на выбросы. В рамках стратегии с 2019 г. ведется разработка механизма, который предполагает взимание платы за углеродный след импортируемой в Евросоюз продукции. Сам законопроект о трансграничном углеродном налоге для импортеров еще находится в стадии разработки – способ определения углеродного следа продукции и охват отраслей пока неизвестны. Законодательное предложение Еврокомиссии, определяющее основные параметры инструмента, ожидается 14 июля 2021 г. Ввести налог ЕС планирует в 2025 г.