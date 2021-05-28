Банки заявили о необходимости концептуальных перемен в кредитовании МСП

Банки заявили о необходимости концептуальных перемен в кредитовании МСПБизнес также считает систему неэффективной
Ассоциация российских банков (АРБ) – один из основных отраслевых лоббистов – сообщила о проблемах с реализацией льготной программы кредитования «1764» (ключевая ставка плюс 2,75 п. п.). Проблемы вызваны отсутствием оперативного взаимодействия с Минэкономразвития, рассказал президент АРБ Гарегин Тосунян.
Программа должна работать так. Банк выдает кредит по пониженной ставке и получает субсидирование от Минэкономразвития с лагом в два месяца. «В этом году банки столкнулись с целой гроздью неожиданностей. Началось с того, что банки перестали получать субсидию от министерства с декабря прошлого года. Лимит субсидий на текущий год был доведен до банков только в марте. Соответственно, в январе и феврале банки не могли выдавать льготные кредиты. Сейчас уже заканчивается май, а у большинства банков нет подписанных министерством договоров на лимиты», – утверждает Тосунян.