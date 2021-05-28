Банки заявили о необходимости концептуальных перемен в кредитовании МСП

Программа должна работать так. Банк выдает кредит по пониженной ставке и получает субсидирование от Минэкономразвития с лагом в два месяца. «В этом году банки столкнулись с целой гроздью неожиданностей. Началось с того, что банки перестали получать субсидию от министерства с декабря прошлого года. Лимит субсидий на текущий год был доведен до банков только в марте. Соответственно, в январе и феврале банки не могли выдавать льготные кредиты. Сейчас уже заканчивается май, а у большинства банков нет подписанных министерством договоров на лимиты», – утверждает Тосунян.