Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

АКРА: экономика России перестанет расти в 2021 году

Стимулирующие меры будут свернуты, цены вырастут, а спрос сократится
Елена Ведерина
АКРА ожидает рост ВВП России в 2021 г. на 3,4–3,7%  /Андрей Гордеев / Ведомости

Аналитики АКРА обновили макроэкономический прогноз до 2025 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»), учтя эффекты от ключевых событий за последние полгода – в том числе по развитию пандемии ковида, санкциям и в экономике России.

По нему, АКРА ожидает рост ВВП России в 2021 г. на 3,4–3,7% (в базовом сценарии – на 3,5%), что означает завершение восстановительного роста экономики из-за спада в пандемию уже в этом году. Затем рост будет постепенно замедляться до 3% в 2022 г. и 2% в 2024–2025 гг. Это ниже среднемировых темпов, но примерно на уровне темпов экономик США и ЕС: чуть ниже в восстановительный период (США в 2021 г. – 4,9%, ЕС – 5%), затем на одном уровне и чуть выше с 2024 г.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных