АКРА: экономика России перестанет расти в 2021 году

По нему, АКРА ожидает рост ВВП России в 2021 г. на 3,4–3,7% (в базовом сценарии – на 3,5%), что означает завершение восстановительного роста экономики из-за спада в пандемию уже в этом году. Затем рост будет постепенно замедляться до 3% в 2022 г. и 2% в 2024–2025 гг. Это ниже среднемировых темпов, но примерно на уровне темпов экономик США и ЕС: чуть ниже в восстановительный период (США в 2021 г. – 4,9%, ЕС – 5%), затем на одном уровне и чуть выше с 2024 г.