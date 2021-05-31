Минэкономики предложило избавить публичные компании от «недобросовестных лиц»

«Ведомости» ознакомились с законопроектом. К недобросовестным лицам, по мнению МЭР, относятся: осужденные с неснятой или непогашенной судимостью за совершение умышленного преступления; лица с обвинительным приговором суда; те, кто более двух раз привлекался к административной ответственности в ходе банкротства юрлиц. Также не смогут входить (даже временно) в советы директоров, занимать пост директора, гендиректора, члена правления и дирекции лица, которые привлекались к субсидиарной ответственности, были дисквалифицированы либо им было отказано в регистрации юридического лица. «В случае если до фактического назначения (избрания) кандидата на должности <...> выявлены факты несоответствия кандидатов требованиям <...> публичное общество обязано отказать кандидату в назначении (избрании) на должность», – говорится в законопроекте.