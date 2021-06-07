Сечин предупредил о рисках недоинвестирования нефтегаза

Сечин предупредил о рисках недоинвестирования нефтегазаСокращение финансирования отрасли может привести к дефициту углеводородов и росту цен
Мир может столкнуться с острым дефицитом нефти и газа из-за недоинвестирования нефтегазовой отрасли, которое складывается в связи с тенденцией к энергопереходу и отказом от традиционных ресурсов в пользу альтернативной и возобновляемой энергетики.
Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на энергетической панели в рамках ПМЭФа. Только для поддержания текущего уровня добычи необходимо порядка $17 трлн до 2040 г., сказал Сечин. Мировая добыча нефти в 2020 г. составляла 93,9 млн барр./сутки. При этом, по словам Сечина, долгосрочная стабильность поставок нефти находится в зоне риска из-за требований полностью отказаться от инвестиций в нефтегазовый сектор со стороны различных стейкхолдеров.
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