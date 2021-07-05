Правительство обсуждает повышение налогов на 400 млрд

В этом году из-за резкого роста цен на металлы, который повлиял на инфляцию в стране, в правительстве заговорили о донастройке налоговой системы для металлургов. В июне кабинет министров утвердил временное – до конца года – повышение пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Это позволит собрать в бюджет дополнительно около 160 млрд руб., с помощью которых планируется компенсировать удорожание проектов в сфере гособоронзаказа, строительства жилья, дорог и т. д., связанное с ростом цен на металлы, пояснял первый вице-премьер Андрей Белоусов. Вслед за повышением таможенной пошлины металлургам планируют увеличить НДПИ либо налог на прибыль, писали «Ведомости» 25 июня. На брифинге в правительстве 1 июля министр экономического развития Максим Решетников подтвердил готовящиеся изменения налоговой системы для металлургов в 2022 г. По его словам, надо донастроить законодательство под колебания цен по аналогу проведенного в нефтяной отрасли маневра. «Мы ведь отладили систему и по газу, и по нефти. Уже не возникает вопрос: «Ах, нефть $75 за баррель, давайте пойдем что-то править в экспортных пошлинах или НДПИ», – говорил министр.