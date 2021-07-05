Правительство обсуждает повышение налогов на 400 млрд

Правительство обсуждает повышение налогов на 400 млрдДеньги требуются на новые стратегические инициативы
В правительстве обсуждается так называемая донастройка налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд руб. ежегодно в 2022–2024 гг. Об этом «Ведомостям» рассказал высокопоставленный федеральный чиновник, информацию подтвердили два близких к правительству источника, знакомых с ходом обсуждения на заседании бюджетной комиссии 1 июля.
Весь комплекс, по словам собеседников «Ведомостей», включал следующие меры. Более 100 млрд руб. должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли. Причем, как уточнил высокопоставленный федеральный чиновник, подразумевается усиление нагрузки в том числе на те виды сырья, которые в прошлом году не подпали под повышение НДПИ, в частности на драгметаллы. Около 90 млрд руб. сгенерируют корректировка и расширение режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли. Еще примерно 100 млрд обеспечит совершенствование системы уплаты акцизов. В нее может войти, в частности, либо улучшение администрирования, либо введение новых сборов. Речь идет прежде всего о некоторых видах алкоголя, а также о сахаросодержащих напитках. Остальные деньги – также около 100 млрд – принесет донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры.
По словам источников, концепция была представлена в общих чертах, без конкретизации ставок или видов продукции, которая может подпасть под повышение налогов. Окончательное решение на заседании комиссии принято не было. Ключевой момент, по словам одного из собеседников, что войдет в протокол. Более детализированные проектировки будут производиться в зависимости от того, какие поручения сформирует правительство, уточнил источник. Далеко не факт, что дело дойдет до реального повышения налогов, по крайней мере по всем четырем направлениям, подчеркнул собеседник. Более того, вряд ли оно будет односторонним – с высокой долей вероятности будут предусмотрены определенные преференции за вклад в экономику в том или ином виде, резюмировал он.
Другой источник «Ведомостей», близкий к правительству, добавил, что поскольку на данный момент Госдума в отпуске, целесообразно не столько формировать конкретные законопроекты и их обоснования, сколько определиться с видением налоговой политики. Фактически обсуждаемый на бюджетной комиссии комплекс – фрагмент, который может войти в будущий проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина на следующие три года. Этот документ предваряет и образует основу для составления проекта бюджета и необходимых для него законопроектов.
Представители аппарата правительства и Минэнерго переадресовали запрос «Ведомостей» в Минфин. Представитель Минфина заявил: «Говорить о конкретных бюджетных параметрах на ближайшую трехлетку сейчас преждевременно. На прошедшем заседании бюджетной комиссии обсуждались в основном вопросы, связанные с доведением базовых бюджетных ассигнований. Это стандартный этап бюджетного процесса». Представитель Минэкономразвития сообщил, что на заседании бюджетной комиссии обсуждались вопросы обеспечения сбалансированности бюджета.
Он добавил, что в ведомстве не разделяют фронтального сокращения госрасходов без предварительного анализа и не видят необходимости в ужесточении бюджетной политики. На фоне восстановления экономики макроэкономические показатели будут улучшены, что послужит базой для повышения оценки доходов бюджета, пояснил собеседник «Ведомостей». Представитель Минпромторга не ответил на запрос «Ведомостей».
Источники «Ведомостей» уточнили, что действительно налоговый комплекс рассматривался в контексте поиска источников финансирования для расходов бюджета в следующем году. В частности, обсуждалось, каким образом обеспечить деньгами так называемые стратегические инициативы правительства – комплекс новых прорывных проектов. Как уточнил федеральный чиновник, фактически речь шла о том, «находим ли мы дополнительные доходы на эти инициативы, отказываемся от их части или секвестируем уже утвержденные расходы бюджета в составе других направлений».
400 млрд руб.
дополнительно должна принести в бюджет в 2022 г. настройка налоговой системы
Новая стратегия социально-экономического развития предполагает работу над проектами по пяти крупным блокам: «Новая высокотехнологичная экономика», «Агрессивное развитие инфраструктуры», «Новый общественный договор», «Клиентоцентричное государство», «Национальная инновационная система». В лонг-лист входило 125 проектов общей стоимостью несколько десятков триллионов рублей с учетом частных инвестиций, в список отобранных Министерством экономического развития вошло 38 инициатив за 5,6 трлн руб., которые сейчас дорабатываются с участием деловых объединений и экспертов, писали «Известия» со ссылкой на источники.
В режиме донастройки
«Многие из упомянутых фискальных инициатив уже обсуждались, но в комплексе это выглядит как «фронтальное повышение налогов» – если до кого-то не добрались в 2021 г., доберутся в 2022-м, заявил «Ведомостям» президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По расчетам Vygon Consulting, доля валовых налогов (НДПИ и таможенной пошлины) в выручке российских нефтегазовых компаний варьируется от 40 до 60%, а горнорудных – одна из самых низких по отраслям и не превышает 8%.
По данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, которое ссылается на публичную финансовую отчетность крупнейших компаний за 2020 г., доля налогов в финансовом результате нефтяных компаний составляет в среднем 87% («Роснефть» – 87%, «Лукойл» – 85%, «Газпром нефть» – 86%), в газовой отрасли – 66% («Газпром» – 68%, «Новатэк» – 54%), в горнорудной и металлургической отрасли – 18% («Норникель» – 15%, «Мечел» – 23%, НЛМК – 19%), в отрасли добычи драгоценных металлов и алмазов – 27% («Алроса» – 38%, «Полюс золото» – 19%), в банковском секторе – 25% (Сбербанк – 23%, ВТБ – 16%); при этом доходность компаний этих отраслей несопоставима: средняя рентабельность EBITDA за 2020 г. по нефтяным компаниям – 16%, в газовой отрасли – 22%, в горнорудной и металлургической отрасли – 34%, в отрасли добычи драгоценных металлов и алмазов – 59%, в банковском секторе – 39%.
В 2020 г. правительство уже приняло комплекс мер по выравниванию налоговой нагрузки – в частности, в 3,5 раза были увеличены ставки НДПИ для предприятий черной и цветной металлургии, а также производителей удобрений. Также был пересмотрен режим НДД для нефтяной отрасли – в частности, временно повышен НДПИ по ряду месторождений, а также отменены некоторые льготы на добычу энергоресурсов. Впрочем, фактического повышения налогов некоторым предприятиям частично удалось избежать. Металлургические и химические проекты, запущенные с применением соглашений о защите и поощрении капиталовложений, исключили из периметра повышения НДПИ, а из планов корректировки НДД были исключены определенные группы месторождений. Кроме налогов на крупный бизнес в прошлом году были повышены ставки НДФЛ на доходы состоятельных физлиц (до 15% при условии, что годовой заработок превышает 5 млн руб.), а также ужесточены условия по выводу капиталов за рубеж.
В этом году из-за резкого роста цен на металлы, который повлиял на инфляцию в стране, в правительстве заговорили о донастройке налоговой системы для металлургов. В июне кабинет министров утвердил временное – до конца года – повышение пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Это позволит собрать в бюджет дополнительно около 160 млрд руб., с помощью которых планируется компенсировать удорожание проектов в сфере гособоронзаказа, строительства жилья, дорог и т. д., связанное с ростом цен на металлы, пояснял первый вице-премьер Андрей Белоусов. Вслед за повышением таможенной пошлины металлургам планируют увеличить НДПИ либо налог на прибыль, писали «Ведомости» 25 июня. На брифинге в правительстве 1 июля министр экономического развития Максим Решетников подтвердил готовящиеся изменения налоговой системы для металлургов в 2022 г. По его словам, надо донастроить законодательство под колебания цен по аналогу проведенного в нефтяной отрасли маневра. «Мы ведь отладили систему и по газу, и по нефти. Уже не возникает вопрос: «Ах, нефть $75 за баррель, давайте пойдем что-то править в экспортных пошлинах или НДПИ», – говорил министр.
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев говорит, что любое повышение цен на алкоголь приводит к росту нелегального рынка, в связи с чем ухудшается положение легальных производителей. По его данным, в 2020 г. нелегальный оборот составлял около 32% потребляемого крепкого алкоголя. Но по мнению директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, увеличение акциза на размер инфляции незначительно влияет на цену и потому нормально воспринимается потребителями легальной продукции.
Маловероятно, что существующий режим НДД для нефтяной отрасли будут ужесточать, считает партнер КПМГ Виктория Тургенева. Скорее, речь идет о расширении его периметра и переводе на этот вид налога тех месторождений, которые раньше получали льготы по НДПИ. Преференции по выработанным месторождениям и для сверхвязкой нефти уже отменили с 2021 г., напомнила она. При этом выработанные объекты могут перейти на НДД, но налоговая нагрузка в этом случае, по ее оценкам, вырастет. На данный момент льготы по НДПИ остались для трудноизвлекаемых запасов и малых месторождений (с начальными извлекаемыми запасами <5 млн т), добавила директор практики «Госрегулирование ТЭК» Vygon Consulting Дарья Козлова. В случае перевода их на НДД важно сохранить приемлемый уровень доходности для этих активов, ведь без льгот они станут нерентабельными, предложила эксперт. Сам по себе режим налога на дополнительный доход – более верный механизм для добычи энергоресурсов и постепенное расширение его периметра правильно, резюмировала Козлова.
Очевидный факт, что нефтяная отрасль функционирует в постоянно ухудшающихся фискальных условиях, завершение налогового маневра привело к тому, что НПЗ вынуждены сокращать маржу для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. Демпфер, призванный компенсировать нефтяникам потери при продаже моторного топлива, на практике не выполняет своих функций из-за необходимости постоянных корректировок, говорит она. По другим продуктам – битуму, темным бункерным топливам – аналогичных механизмов нет вовсе, замечает эксперт. Все это создает риски недоинвестированности сектора, добавила она. В средне- и долгосрочном периоде это может привести к негативным последствиям, предупредила она. По оценкам консалтинговой компании Wood Mackenzie, уровень government take (доли налоговых и иных аналогичных платежей в финансовом результате нефтедобычного проекта) в России составляет 89%, тогда как в США (Техас) этот показатель для аналогичного проекта составит 29%, в Канаде (Альберта) – 45%, в Бразилии – 55%.
Представитель «Русской стали» заявил, что с ассоциацией не обсуждали повышение налогов. Представитель «Полиметалла» отказался от комментариев. Представители «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти», «Татнефти», «Сургутнефтегаза», «Высочайшего», «Петропавловска», Nordgold, Highland Gold, «Селигдара», «Полюса», «Русской платины», «Норникеля» и «Русала» на запросы «Ведомостей» не ответили.