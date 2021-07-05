В России заработает специальный фонд по защите Арктики

Член Общественного совета Министерства природных ресурсов и экологии, председатель совета директоров и владелец издателя газеты «Ведомости» (компании «Бизнес ньюс медиа») Иван Еремин согласился, что Арктика – это уникальный природный регион, для развития и сохранности которого необходимо приложить максимум усилий. «Никто даже не знает, сколько там мусора, такой статистики просто нет», – сказал он. По его словам, только в арктической зоне Якутии скопилось больше 5 млн т металлолома. «По другим данным, одних только металлических бочек – порядка 80 млн, причем около четверти миллиона – полные, это различные жидкости», – добавил он. По большей части это все старый мусор, накопленный со времен СССР, заметил Еремин.