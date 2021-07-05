В России заработает специальный фонд по защите Арктики

В России заработает специальный фонд по защите АрктикиОн будет пополняться за счет средств компаний, ведущих там деятельность
Общественная палата (ОП) России создала специальный фонд «Чистая Арктика» для финансирования одноименного экологического проекта, рассказала 5 июля в ходе его презентации глава комиссии ОП по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина.
Сколько средств планируется ежегодно аккумулировать в фонде, она не уточнила.
По словам Шаройкиной, фонд создан для защиты арктической природы от антропогенного и техногенного воздействия. Пополняться он будет за счет средств компаний, ведущих деятельность в российской Арктике.
В рамках проекта «Чистая Арктика» планируется разработка и реализация комплексной программы ликвидации накопленного вреда. Первая экологическая экспедиция в рамках проекта отправится на Северный полюс уже 11 июля 2021 г., сообщается в представленной на мероприятии презентации общественной организации «Зеленый патруль». С 15 июля до 25 сентября состоятся волонтерские экспедиции и работа волонтеров на локациях: в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Мурманской области, Красноярском крае, Якутии, Республике Коми и Архангельской области. А с 1 по 25 сентября собранные отходы будут вывозиться с территории Арктики и утилизироваться.
«Этот проект – что-то вроде экологического БАМа... В Арктике нужно действовать активно. У меня крепнет уверенность, что этот проект будет реализован общими усилиями», – сказала Шаройкина.
Капитан ледокола, автор идеи проекта Дмитрий Лобусов добавил: «Важно, чтобы проект [»Чистая Арктика»] не остался на бумаге, а действительно был реализован».
Глава организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин в свою очередь отметил, что рассчитывает на поддержку регионов в его реализации. По его словам, уже есть поддержка со стороны промышленных компаний – первой стала ГМК «Норильский никель». Временно исполняющий обязанности заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин (губернатор Ямала в 2010-2018 гг.) также призвал губернаторов поддерживать инициативу. «Кроме нас самих в нашем доме никто не приберется. Арктика – это не просто наш дом, это фасад», – сказал он.
Арктическая зона для всего мира – важнейшая территория, которая требует срочных решений в плане ликвидации накопленного ущерба, отметил глава Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов. Он подчеркнул, что такие мероприятия сейчас стоят очень дорого, но завтра «это будет стоить еще дороже».
Член Общественного совета Министерства природных ресурсов и экологии, председатель совета директоров и владелец издателя газеты «Ведомости» (компании «Бизнес ньюс медиа») Иван Еремин согласился, что Арктика – это уникальный природный регион, для развития и сохранности которого необходимо приложить максимум усилий. «Никто даже не знает, сколько там мусора, такой статистики просто нет», – сказал он. По его словам, только в арктической зоне Якутии скопилось больше 5 млн т металлолома. «По другим данным, одних только металлических бочек – порядка 80 млн, причем около четверти миллиона – полные, это различные жидкости», – добавил он. По большей части это все старый мусор, накопленный со времен СССР, заметил Еремин.
Он добавил, что компании, ведущие сегодня деятельность в Арктике, в целом ответственно подходят к утилизации своего мусора и поддерживают инициативы и программы по арктической уборке. Так, «Роснефть» в течение 5 лет утилизировала более 50 000 т отходов. Также в «арктической уборке» принимают участие военные. «Силами Минобороны с 2015 г. в арктической зоне было собрано 18 000 т металлолома», — сказал Еремин.
Все эти работы требуют колоссальных затрат, поэтому создание долгосрочной гражданской общественной инициативы «Чистая Арктика», объединяющей граждан, бизнес, государственные институты, экспертов, – это тот инструмент, который необходим, считает Еремин.