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Металлургические регионы заработали на росте цен на сырье

Доходы в таких субъектах выросли в разы
Юлия Церех
В региональных экономиках, как правило, можно выделить 1–2 основные отрасли, которые генерируют наиболее высокие доходы для бюджета /Андрей Гордеев / Ведомости

Собственные доходы российских регионов без учета поддержки федерального бюджета в первой половине 2021 г. выросли почти на четверть до 5,2 трлн руб., подсчитали в рейтинговом агентстве АКРА. Прирост наблюдался в 82 субъектах. Причем наиболее значительное ускорение было зафиксировано в Липецкой (+91%), Белгородской (+77%) и Вологодской (+69%) областях – регионах, на территории которых находятся крупные металлургические предприятия, отмечают аналитики АКРА. Увеличение поступлений в этих субъектах связано прежде всего с ростом цен на металлы, констатируют в агентстве. Причем наиболее ощутимый – взрывной – рост продемонстрировали поступления в эти регионы по налогу на прибыль организаций. Белгородская область заработала 24 млрд руб. (+234% год к году), Липецкая – 18 млрд (+230%), Вологодская – 16 млрд (+203%).

В общей сложности российские субъекты зафиксировали рост доходов по всем основным видам налоговых поступлений. Поступления по налогу на прибыль по всем регионам выросли на 31% (до 2 трлн), по НДФЛ – на 19% (до 2,1 трлн). Безвозмездные поступления из федерального бюджета в субъекты составили 1,5 трлн руб. Доходы регионов вместе с деньгами Минфина составили 6,7 трлн руб. Совокупные расходы бюджетов субъектов за первое полугодие 2021 г. выросли на 7% в годовом сопоставлении и составили 6,31 трлн руб. Таким образом, был зафиксирован профицит в размере 389 млрд руб. Годом ранее – в первой половине 2020 г. – совокупный бюджет регионов был исполнен с дефицитом в размере 249 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных