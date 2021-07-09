Металлургические регионы заработали на росте цен на сырье

Собственные доходы российских регионов без учета поддержки федерального бюджета в первой половине 2021 г. выросли почти на четверть до 5,2 трлн руб., подсчитали в рейтинговом агентстве АКРА. Прирост наблюдался в 82 субъектах. Причем наиболее значительное ускорение было зафиксировано в Липецкой (+91%), Белгородской (+77%) и Вологодской (+69%) областях – регионах, на территории которых находятся крупные металлургические предприятия, отмечают аналитики АКРА. Увеличение поступлений в этих субъектах связано прежде всего с ростом цен на металлы, констатируют в агентстве. Причем наиболее ощутимый – взрывной – рост продемонстрировали поступления в эти регионы по налогу на прибыль организаций. Белгородская область заработала 24 млрд руб. (+234% год к году), Липецкая – 18 млрд (+230%), Вологодская – 16 млрд (+203%).