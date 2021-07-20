Власти готовят план мобилизации доходов федерального бюджета

Основная мера – донастройка налогообложения ненефтегазового ресурсного сектора экономики. В основном подразумевается повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли, сообщил близкий к правительству источник. В том числе на те виды сырья, которые не подпали под повышение НДПИ, в частности на драгметаллы.