Власти готовят план мобилизации доходов федерального бюджета

Власти готовят план мобилизации доходов федерального бюджетаОт повышения налогов на состоятельных физлиц и нефтяную отрасль в правительстве пока отказались
Минфин, Минэк, ФНС, ФТС, МВД, Минтранс, Минэнерго должны подготовить предложения по «мобилизации доходов» федерального бюджета в 2022–2024 гг., следует из списка поручений, сформированного по итогам обсуждения на бюджетной комиссии 1 июля. Протокол совещания в правительстве, подписанный вице-премьером Дмитрием Григоренко, есть у «Ведомостей». В документе конкретизируется, что план повышения поступлений должен, в частности, включать следующие решения.
Основная мера – донастройка налогообложения ненефтегазового ресурсного сектора экономики. В основном подразумевается повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли, сообщил близкий к правительству источник. В том числе на те виды сырья, которые не подпали под повышение НДПИ, в частности на драгметаллы.