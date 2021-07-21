Дальневосточные субъекты все больше впадают в экономическую зависимость

Дальневосточные субъекты все больше впадают в экономическую зависимостьЗа 2016–2020 годы доля денег центра в доходах их бюджетов выросла в 1,5 раза
Доля безвозмездных поступлений в структуре доходов почти всех регионов ДФО увеличилась с 30 до 44% в период с 2016 по 2020 г., следует из рэнкинга территорий макрорегиона, подготовленного агентством АКРА («Ведомости» с ним ознакомились). Тенденция на усиление зависимости от федерального бюджета наблюдалась в целом по стране, но на Дальнем Востоке она была выражена гораздо ярче. Если в среднем по России доля собственных налоговых и неналоговых доходов регионов в общей массе поступлений снизилась на 12 п. п., то в ДФО – на 14 п. п.
Аналитики отмечают низкий уровень ликвидности и тенденцию к накоплению долгов в дальневосточных регионах и связывают это с сильной зависимостью округа от добычи полезных ископаемых. Среди всех субъектов федерального округа только в Сахалинской области доля собственных доходов превышает среднестрановой уровень (83–96% в 2016–2020 гг.). Кроме того, это единственный регион в ДФО, не получающий дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (специальный нецелевой вид помощи, требующийся на поддержание уровня расходов региона на общестрановом минимуме).