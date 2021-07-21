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Дальневосточные субъекты все больше впадают в экономическую зависимость

За 2016–2020 годы доля денег центра в доходах их бюджетов выросла в 1,5 раза
Юлия Церех
Евгений Разумный / Ведомости

Доля безвозмездных поступлений в структуре доходов почти всех регионов ДФО увеличилась с 30 до 44% в период с 2016 по 2020 г., следует из рэнкинга территорий макрорегиона, подготовленного агентством АКРА («Ведомости» с ним ознакомились). Тенденция на усиление зависимости от федерального бюджета наблюдалась в целом по стране, но на Дальнем Востоке она была выражена гораздо ярче. Если в среднем по России доля собственных налоговых и неналоговых доходов регионов в общей массе поступлений снизилась на 12 п. п., то в ДФО – на 14 п. п.

Аналитики отмечают низкий уровень ликвидности и тенденцию к накоплению долгов в дальневосточных регионах и связывают это с сильной зависимостью округа от добычи полезных ископаемых. Среди всех субъектов федерального округа только в Сахалинской области доля собственных доходов превышает среднестрановой уровень (83–96% в 2016–2020 гг.). Кроме того, это единственный регион в ДФО, не получающий дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (специальный нецелевой вид помощи, требующийся на поддержание уровня расходов региона на общестрановом минимуме).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных