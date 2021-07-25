Как резкий подъем ключевой ставки ЦБ отразится на вкладах и кредитах

Центробанк пытается взять под контроль разогнавшуюся инфляцию, его цель – 4%. В июне рост цен достиг 6,5% в годовом выражении и обновил максимальное значение с лета 2016 г. Пока инфляция не ускоряется: на 19 июля она осталась на прежнем уровне. Российская экономика уже во II квартале этого года достигла допандемического уровня и предложение не успевает за растущим спросом, объяснял ЦБ свое решение по ключевой ставке, не исключая возможности ее дальнейшего повышения. Регулятор изменил и свой прогноз по инфляции. На конец года прогноз изменился с апрельских 4,7–5,2% до 5,7–6,2%. К уровням 4–4,5% рост цен вернется только в 2022 г. При этом недавно ЦБ сообщил, что может пересмотреть таргет по инфляции, в том числе в сторону понижения.