Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Как резкий подъем ключевой ставки ЦБ отразится на вкладах и кредитах

Повышение ставки до 6,5% повлияет на банковские продукты, но не сразу
Екатерина Литова
Эльвира Набиуллина сообщила, что движение ставки не обязательно остановится на 6,5% /Максим Стулов / Ведомости

Банк России впервые с 2014 г. пошел на резкое повышение ключевой ставки – сразу на 1 п. п. до 6,5%. Последний раз регулятор резко увеличивал ставку в кризисном декабре 2014 г. из-за девальвационных и инфляционных рисков – с 10,5 до 17%. Рынок прогнозировал несколько вариантов повышения ключевой ставки – на 0,5, 0,75 и 1 п. п. Но, согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей» от 19 июля, девять из 19 опрошенных аналитиков все же ожидали повышения ставки на 1 п. п., еще пять – на 0,5 п. п. до 6%.

Центробанк пытается взять под контроль разогнавшуюся инфляцию, его цель – 4%. В июне рост цен достиг 6,5% в годовом выражении и обновил максимальное значение с лета 2016 г. Пока инфляция не ускоряется: на 19 июля она осталась на прежнем уровне. Российская экономика уже во II квартале этого года достигла допандемического уровня и предложение не успевает за растущим спросом, объяснял ЦБ свое решение по ключевой ставке, не исключая возможности ее дальнейшего повышения. Регулятор изменил и свой прогноз по инфляции. На конец года прогноз изменился с апрельских 4,7–5,2% до 5,7–6,2%. К уровням 4–4,5% рост цен вернется только в 2022 г. При этом недавно ЦБ сообщил, что может пересмотреть таргет по инфляции, в том числе в сторону понижения.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных