Как резкий подъем ключевой ставки ЦБ отразится на вкладах и кредитах

Как резкий подъем ключевой ставки ЦБ отразится на вкладах и кредитахПовышение ставки до 6,5% повлияет на банковские продукты, но не сразу
Банк России впервые с 2014 г. пошел на резкое повышение ключевой ставки – сразу на 1 п. п. до 6,5%. Последний раз регулятор резко увеличивал ставку в кризисном декабре 2014 г. из-за девальвационных и инфляционных рисков – с 10,5 до 17%. Рынок прогнозировал несколько вариантов повышения ключевой ставки – на 0,5, 0,75 и 1 п. п. Но, согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей» от 19 июля, девять из 19 опрошенных аналитиков все же ожидали повышения ставки на 1 п. п., еще пять – на 0,5 п. п. до 6%.
Центробанк пытается взять под контроль разогнавшуюся инфляцию, его цель – 4%. В июне рост цен достиг 6,5% в годовом выражении и обновил максимальное значение с лета 2016 г. Пока инфляция не ускоряется: на 19 июля она осталась на прежнем уровне. Российская экономика уже во II квартале этого года достигла допандемического уровня и предложение не успевает за растущим спросом, объяснял ЦБ свое решение по ключевой ставке, не исключая возможности ее дальнейшего повышения. Регулятор изменил и свой прогноз по инфляции. На конец года прогноз изменился с апрельских 4,7–5,2% до 5,7–6,2%. К уровням 4–4,5% рост цен вернется только в 2022 г. При этом недавно ЦБ сообщил, что может пересмотреть таргет по инфляции, в том числе в сторону понижения.