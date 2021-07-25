Минфин готовит для бюджета систему стресс-тестов на устойчивость к шокам

Нынешний кризис, несмотря на его экстраординарность, не первый для правительства – в целом у него достаточно исторических данных для стандартизации экономических шоков и оценки их влияния на бюджет и экономику в целом, полагает руководитель направления реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников. К указанному набору шоковых сценариев следовало бы добавить возможность усиления санкций, вероятно, эта перспектива также анализируется, но в закрытом режиме, отметил эксперт. В целом прогнозирование рисков должно оказать скорее позитивный эффект на бюджетную политику, по крайней мере, в случае адекватной их оценки, продолжил Сальников. Если доходы или расходы бюджета пройдут стресс-тестирование к тем или иным шокам, это может стать основанием для смягчения политики. В противном случае подход к проектировкам будет более взвешенным, резюмировал экономист.