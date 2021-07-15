России улучшили оценку деловых рисков

России улучшили оценку деловых рисковВероятность неплатежей и банкротств снизилась из-за роста цен на сырьевые товары
Страновой рейтинг России, который отражает вероятность неплатежей и банкротств в корпоративном секторе, повышен с оценки C (высокий риск) до B (значительный риск), следует из доклада международной компании Coface (специализируется на страховании внешней торговли) «Барометр страновых и отраслевых рисков». Основные причины пересмотра в сторону повышения – более динамичное, чем ожидалось, восстановление экономики, а также рост цен на сырьевые товары на международных рынках, говорится в обзоре.
Россия стала одной из 11 стран и единственным европейским государством, рейтинг которого был улучшен. Более высокие оценки были присвоены также США, Саудовской Аравии, Республике Конго, Мексике, Гвинее, Эквадору, Канаде, Ботсване, Азербайджану и Австралии. Пересмотр по всем странам, кроме Соединенных Штатов, также связан с улучшением конъюнктуры на сырьевых рынках. Аналогичными России оценками (B, значительный риск) обладают такие страны, как Сербия, Хорватия, Греция, Казахстан. В общей сложности проанализированы деловые риски в 160 странах, причем оценки не были ухудшены ни в одной стране, несмотря на ускоряющуюся инфляцию и возможные локдауны в некоторых крупных экономиках.