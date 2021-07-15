России улучшили оценку деловых рисков

Россия стала одной из 11 стран и единственным европейским государством, рейтинг которого был улучшен. Более высокие оценки были присвоены также США, Саудовской Аравии, Республике Конго, Мексике, Гвинее, Эквадору, Канаде, Ботсване, Азербайджану и Австралии. Пересмотр по всем странам, кроме Соединенных Штатов, также связан с улучшением конъюнктуры на сырьевых рынках. Аналогичными России оценками (B, значительный риск) обладают такие страны, как Сербия, Хорватия, Греция, Казахстан. В общей сложности проанализированы деловые риски в 160 странах, причем оценки не были ухудшены ни в одной стране, несмотря на ускоряющуюся инфляцию и возможные локдауны в некоторых крупных экономиках.