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России улучшили оценку деловых рисков

Вероятность неплатежей и банкротств снизилась из-за роста цен на сырьевые товары
Дмитрий Гринкевич Антон Козлов Юлия Церех
Россия стала одной из 11 стран и единственным европейским государством, рейтинг которого был улучшен /Михаил Воскресенский / РИА Новости

Страновой рейтинг России, который отражает вероятность неплатежей и банкротств в корпоративном секторе, повышен с оценки C (высокий риск) до B (значительный риск), следует из доклада международной компании Coface (специализируется на страховании внешней торговли) «Барометр страновых и отраслевых рисков». Основные причины пересмотра в сторону повышения – более динамичное, чем ожидалось, восстановление экономики, а также рост цен на сырьевые товары на международных рынках, говорится в обзоре.

Россия стала одной из 11 стран и единственным европейским государством, рейтинг которого был улучшен. Более высокие оценки были присвоены также США, Саудовской Аравии, Республике Конго, Мексике, Гвинее, Эквадору, Канаде, Ботсване, Азербайджану и Австралии. Пересмотр по всем странам, кроме Соединенных Штатов, также связан с улучшением конъюнктуры на сырьевых рынках. Аналогичными России оценками (B, значительный риск) обладают такие страны, как Сербия, Хорватия, Греция, Казахстан. В общей сложности проанализированы деловые риски в 160 странах, причем оценки не были ухудшены ни в одной стране, несмотря на ускоряющуюся инфляцию и возможные локдауны в некоторых крупных экономиках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных