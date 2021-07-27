У лидирующих регионов отнимут часть налогов на прибыль и на труд

Частный бизнес, как правило, работает через группу компаний (так называемые консолидированные группы налогоплательщиков, КГН). О том, что КГН «выводят налогооблагаемую базу», заявлял министр финансов Антон Силуанов: «Мы знали, что КГН выводят прибыль таким образом, что в одном месте создают центр прибыли, а в другом – затрат. С тем чтобы центр затрат меньше влиял на субъекты РФ, мы с помощью депутатов приняли два года назад поправку, которая позволила нам бороться с этой ситуацией. Мы договорились о том, что объем затрат, которые могут относить на прибыль предприятия, входящие в КГН, может быть не более 50% от объема затрат, которые они хотят отнести в финансовом году. И это существенно снизило сокращение прибыли и, наоборот, повысило финансовый результат субъектов, из которых прибыль раньше выводилась».