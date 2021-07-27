У лидирующих регионов отнимут часть налогов на прибыль и на труд

У лидирующих регионов отнимут часть налогов на прибыль и на трудМинфин предлагает локализовать доходы по месту их фактического возникновения
Минфин подготовил предложения по более равномерному распределению налогов между бюджетами субъектов. Об этом «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник, информацию подтвердил собеседник в администрации губернатора одного из регионов, а также близкий к правительству источник. Ведомство разработало две основных меры. Первая – более справедливое зачисление налога на прибыль организаций по месту реального производства продукции. Вторая – зачисление НДФЛ за граждан, трудоустроенных по договору удаленной занятости, в бюджет региона, где они реально находятся – по месту налогового учета физлица и регистрации, в том числе временной. Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».
По месту производства
Общая ставка налога на прибыль – 20%: 3% зачисляется в федеральный бюджет, 17% – в бюджет региона (такой порядок распределения действует на 2017–2024 гг.). 3% платит головная организация. Остальная часть в 17%, подлежащая уплате в региональный бюджет, распределяется между головной организацией и филиалами пропорционально долям прибыли. Доля прибыли филиала определяется исходя из средневзвешенной численности работников (или расходов на оплату труда) и среднегодовой стоимости основных средств. Чем больше основных средств приходится на филиал, тем больше налогов остается в регионе.
«Фонд оплаты труда в штаб-квартире может сильно отличаться от показателей в филиале – уже здесь возникает искажение», – пояснил партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Стоимость мегаофиса также может «оттянуть прилично налога», особенно при относительно старом производстве в регионах и низкой стоимости основных средств. Впрочем, структурирование через филиалы не очень распространено и больше характерно для госпредприятий.
Частный бизнес, как правило, работает через группу компаний (так называемые консолидированные группы налогоплательщиков, КГН). О том, что КГН «выводят налогооблагаемую базу», заявлял министр финансов Антон Силуанов: «Мы знали, что КГН выводят прибыль таким образом, что в одном месте создают центр прибыли, а в другом – затрат. С тем чтобы центр затрат меньше влиял на субъекты РФ, мы с помощью депутатов приняли два года назад поправку, которая позволила нам бороться с этой ситуацией. Мы договорились о том, что объем затрат, которые могут относить на прибыль предприятия, входящие в КГН, может быть не более 50% от объема затрат, которые они хотят отнести в финансовом году. И это существенно снизило сокращение прибыли и, наоборот, повысило финансовый результат субъектов, из которых прибыль раньше выводилась».
«Регулировать» прибыль «дочек» можно через групповые услуги за счет трансфертных цен, когда подразделения торгуют друг с другом. «При внутригрупповых услугах маржа может переливаться из дочерней конторы в головную», – пояснила партнер Deloitte в СНГ Юлия Орлова. Государство предпринимает попытки менять распределение налога на прибыль уже третье десятилетие. «Проблема аллокации нужной суммы налога в регион не проблема НК и бизнеса, государство может само решить проблему через бюджетный процесс: бизнес уплатил налог, и дальше уже Минфин, Казначейство должны распределять средства между федеральным бюджетом и регионами», – считает Костальгин.
По месту прописки
Сейчас – согласно Налоговому кодексу – НДФЛ уплачивается в бюджет того субъекта, в котором организация состоит на учете в налоговом органе. Понятие «удаленная работа» появилась в российском законодательстве в поправках к ТК РФ от 8 декабря 2020 г., с 1 января 2021 г. правила взаимодействия работодателей с удаленщиками вступили в силу. Это нужно было для урегулирования массового перевода сотрудников на работу из дома: с начала года работодатель обязан заранее обозначать сроки, режим и условия удаленной работы. До этого процедура перевода сотрудников на удаленку требовала подписания множества дополнительных документов отдельно с каждым сотрудником, теперь же достаточным для организации стало иметь единое «Положение о временном переводе на дистанционную работу», в котором обозначаются все правила удаленной работы.
Действующая система распределения НДФЛ формирует дисбаланс между доходами одного региона, где сотрудник той или иной компании трудоустроен, и расходами другого, где он фактически проживает, отметил эксперт НИУ ВШЭ Владимир Саськов.
«Сотрудники, проживающие например в Московской или Рязанской области, пользующиеся социальной инфраструктурой этих областей (образование, медицина, ЖКХ и т.п.) ни коим образом не участвуют в налоговых доходах «родных» регионов, если работают в компании зарегистрированной в Москве», пояснил специалист. Предложение по перераспределению НДФЛ может иметь значение для крайне ограниченного количества субъектов, прежде всего, для Московской и Ленинградской областей, согласилась профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. Для остальных регионов увеличение налоговой базы будет незначительным, добавила она.
Этого мало
Инициативы Минфина подразумевают, по своей сути, квазисубсидирование крупнейшими субъектами – Москвой, Санкт-Петербургом – бюджетов остальных регионов, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Это должно сделать распределение доходов в целом более равномерным, но идеально справедливый механизм выработать технически невозможно, полагает эксперт. В любом случае будут перекосы: например, крайне тяжело определить, какая доля чистой прибыли должна принадлежать одному субъекту, какая – другому, при условии, что компания действует на территории обоих. Более целесообразно было бы переводить в субъекты структуры крупных госкорпораций – если невозможно обеспечить переезд управленческого звена, поскольку решения в любом случае принимаются в Москве, то, по крайней мере, перевести бэк-офисы, добавил эксперт.
Так или иначе, перераспределение доходов между регионами не сделает их бюджеты более устойчивыми в целом – чтобы добиться их долгосрочной стабилизации, субъектам необходимо снижать зависимость от помощи из федерального бюджета, что возможно только при условии передачи на их уровень части доходов, резюмировал Климанов.
«Ведомости» направили в российские субъекты запрос с просьбой прокомментировать, поддерживают ли региональные власти маневр с перераспределением НДФЛ и налога на прибыль по месту трудоустройства сотрудников и производства, а также достаточно ли этих мер для стабилизации бюджетов. Представители правительства Новгородской, Нижегородской, Тульской, Калужской, Ленинградской, Орловской, Курской и Мурманской областей, Алтайского края, а также республики Чувашия заявили, что инициативу в целом поддерживают. В оценке эффекта представители субъектов затруднились, но в основном выразили скепсис относительно того, что такая мера позволит на долгосрочной основе стабилизировать устойчивость бюджетов. Долгосрочную сбалансированность обеспечит скорее поддержка из федерального бюджета, в частности, предоставление новых и реструктуризация ранее выданных бюджетных кредитов, передала пресс-служба администрации Нижегородской области слова губернатора Глеба Никитина.
Предложения Минфина подготовлены во исполнение поручений президента, сформированных по итогам его послания Федеральному собранию. Владимир Путин тогда поставил перед правительством и комиссией Госсовета по направлению «Экономика и финансы» до 1 июня разработать меры по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов субъектов и муниципальных образований. Власти, в том числе члены комиссии Госсовета, к концу мая подготовили проект предложений. В него вошли такие меры, как передача с федерального на региональный уровень доходов от акцизов на табачную продукцию – но с условием зачисления этих средств не по месту производства, а по месту продажи сигарет, писали «Известия».
Кроме этого, предлагалось консолидировать в федеральном бюджете расходы на взносы в ФОМС за несовершеннолетних и пенсионеров. Эти инициативы обсуждались на заседании комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня. По словам источника «Ведомостей» близкого к правительству, представитель Минфина на этом совещании к обоим предложениям отнесся с «максимальным скепсисом».