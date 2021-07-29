Налоговики могут получить право оперативно блокировать имущество бизнеса

«Деятельность любого бизнеса предполагает постоянное движение денег и других активов, поэтому каждый день работы бизнеса – это лазейка для вывода денег», – иронизирует Яголович. Подготовить и создать механизм вывода средств сложно и долго. «Если налоговый орган проводит проверку в установленные законом сроки, то недобросовестный налогоплательщик просто не успеет подготовить и осуществить вывод имущества. Плохо, на скорую руку прикрытые сделки будут легко оспорены в процедуре банкротства», – пояснил адвокат. «Если изменение будет касаться только фиксации имущества на начало проверки, чтобы сравнить его с тем, что осталось к окончанию, то ничего страшного нет, – считает Лемчик. – Если же инициатива перерастет в полноценное наложение ареста на активы, то это может иметь негативные последствия для бизнеса, поскольку к имуществу относятся в том числе и товары».