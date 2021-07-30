Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Глобальный выпуск социально ориентированных бондов вырос в 2 раза за полгода

Россия заняла в этой эмиссии почти 2%
Юлия Церех Антон Козлов
Рынок облигаций на устойчивое развитие за полгода увеличился на треть /Reuters

В первой половине 2021 г. выпуск облигаций на устойчивое развитие (под социальные, экологические цели, ESG-бонды и т. д.) составил $680 млрд. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в докладе Института международных финансов (IIF) «Мониторинг устойчивого долга» («Ведомости» с ним ознакомились). Ускорению выпуска ценных бумаг способствуют Парижское соглашение (по выходу на нулевой уровень выбросов), ускорение инвестиций в низкоуглеродную энергию и технологические инновации.

В России динамика также ускорилась, заявил «Ведомостям» представитель IIF: доля страны в выпуске устойчивых облигаций выросла до 1,9% в первом полугодии 2021 г. (размещено бондов на $1,5 млрд), в 2020 г. она составляла 1,1% ($900 млн). По словам собеседника, переход к выпуску таких бумаг для России несет ряд значимых преимуществ. В частности, в российских корпоративных и суверенных облигациях доля нерезидентов сокращается: эмиссия облигаций на устойчивое развитие позволит привлечь новые типы инвесторов. Это также позволит сохранить роль крупнейшего экспортера углеводородов.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных