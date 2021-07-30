Глобальный выпуск социально ориентированных бондов вырос в 2 раза за полгода

Глобальный выпуск социально ориентированных бондов вырос в 2 раза за полгодаРоссия заняла в этой эмиссии почти 2%
В первой половине 2021 г. выпуск облигаций на устойчивое развитие (под социальные, экологические цели, ESG-бонды и т. д.) составил $680 млрд. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в докладе Института международных финансов (IIF) «Мониторинг устойчивого долга» («Ведомости» с ним ознакомились). Ускорению выпуска ценных бумаг способствуют Парижское соглашение (по выходу на нулевой уровень выбросов), ускорение инвестиций в низкоуглеродную энергию и технологические инновации.
В России динамика также ускорилась, заявил «Ведомостям» представитель IIF: доля страны в выпуске устойчивых облигаций выросла до 1,9% в первом полугодии 2021 г. (размещено бондов на $1,5 млрд), в 2020 г. она составляла 1,1% ($900 млн). По словам собеседника, переход к выпуску таких бумаг для России несет ряд значимых преимуществ. В частности, в российских корпоративных и суверенных облигациях доля нерезидентов сокращается: эмиссия облигаций на устойчивое развитие позволит привлечь новые типы инвесторов. Это также позволит сохранить роль крупнейшего экспортера углеводородов.