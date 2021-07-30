Глобальный выпуск социально ориентированных бондов вырос в 2 раза за полгода

В России динамика также ускорилась, заявил «Ведомостям» представитель IIF: доля страны в выпуске устойчивых облигаций выросла до 1,9% в первом полугодии 2021 г. (размещено бондов на $1,5 млрд), в 2020 г. она составляла 1,1% ($900 млн). По словам собеседника, переход к выпуску таких бумаг для России несет ряд значимых преимуществ. В частности, в российских корпоративных и суверенных облигациях доля нерезидентов сокращается: эмиссия облигаций на устойчивое развитие позволит привлечь новые типы инвесторов. Это также позволит сохранить роль крупнейшего экспортера углеводородов.