В Минфине не согласились с прогнозом Минэкономразвития

В Минфине не согласились с прогнозом МинэкономразвитияФинансовое ведомство ждет более высоких темпов ВВП и инфляции
Оценки Минэкономразвития из уточненного в июле макропрогноза ведомства выглядят недостаточно обоснованными. Об этом говорится в письме замминистра финансов Владимира Колычева, адресованном вице-премьеру Дмитрию Григоренко (документ есть у «Ведомостей»). В Минфине ожидают других значений по ряду показателей. Во-первых, несмотря на улучшение Минэком темпов роста ВВП в 2021 г. на 0,9 п. п. до 3,8%, есть все основания полагать, что экономика вырастет более значительно, следует из документа. «Траектория последних месяцев сигнализирует об еще более оптимистичной динамике восстановления и возможном ускорении темпов экономического роста выше 4% годовых», – пишет Колычев.
Во-вторых, ожидания Минэкономразвития по инфляции выглядят существенно заниженными, полагает замминистра финансов. Минэк прогнозирует, что инфляция по итогам года составит 5%, но с начала года рост потребительских цен уже составил 4,6% (по состоянию на 19 июля), обращает внимание замминистра. Достижение ожидаемого Минэком уровня предполагает среднюю ежемесячную динамику в годовом выражении на уровне ниже 3% – с учетом сезонного сглаживания, полагает Колычев. Учитывая сохранение ряда проинфляционных факторов, таких как повышенный уровень мировых цен на продовольствие, устойчивое восстановление спроса, которое в ряде секторов будет опережать возможности наращивания выпуска, прогноз Минэкономразвития смотрится малореалистичным, пишет замминистра. По мнению Минфина, инфляция по итогам года существенно превысит значение в 5%.
Третий прогнозный показатель, в котором усомнились в Министерстве финансов, – оценки стоимости нефти. В 2023–2024 гг. Минэкономразвития оценивает динамику барреля Urals на уровне $60,8 и $57,4. Но в среднесрочной перспективе на нефтяной рынок будут оказывать давление такие факторы, как изменение потребительских привычек населения, снижение энергоемкости мировой экономики, сокращение себестоимости добычи, пишет Колычев. Более того, учитывая активизацию планов по ускоренному энергопереходу в рамках климатической повестки, в ближайшее время тенденция к сокращению потребления углеводородов будет ускоряться. Дополнительно давить на цены будет рост предложения энергоресурсов на рынке
В частности, этому будет способствовать решение стран ОПЕК+ о восстановлении добычи нефти до докризисного уровня к 2022 г., отмечает замминистра.
Кроме этого Минфин обратил внимание на недостаточную детализированность уточненного прогноза Минэкономразвития. Сценарные условия функционирования экономики содержат исключительно верхнеуровневые показатели, на их основе сформировать прогнозы доходов федерального бюджета, в том числе по основным налогам и сборам, крайне затруднительно, пишет Колычев.
Минфин не единственный институт, который ожидает темпов роста российской экономики на уровне выше 4%. 2 августа свой прогноз повысил Банк России – до этого регулятор оценивал увеличение ВВП в диапазоне 3–4%, теперь прогнозируется 4–4,5%. Показатель годовой инфляции в ЦБ прогнозируют на уровне 5,7–6,2%.
Сразу сказали
Впрочем, Минэк, когда презентовал в начале июля обновленный макропрогноз, специально отмечал, что эти проектировки не окончательные, а ориентировочные, предназначенные прежде всего для регионов. Представитель министерства подчеркивал, что оценки будут дополнительно уточняться в августе в рамках официального процесса подготовки сценарных условий для формирования федерального бюджета. «Если бы мы начали формировать бюджеты на основе старых сценарных условий, получили бы крайне жесткую бюджетную политику с необходимостью сокращения расходов», – пояснял тогда представитель министерства. В Минэке уже приступили к уточнению сценарных условий – 30 июля в министерстве прошло специальное совещание с участием представителей экспертного сообщества. «Это было совещание с экономистами не с целью довести мнение Минэка, а с целью посоветоваться», – заявил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, участники обсуждения, в том числе представители Минэка, выработали общую позицию по ряду вопросов. В частности, по консолидированному мнению, локальных макроэкономических рисков достаточно мало, рост экономики будет выше 4%, а инфляция все же пробьет 5%-ный уровень, уточнил Табах. «Сочетание ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и завершения цикла восстановления экономики может спровоцировать резкий провал инфляции в следующем году», – добавил экономист. Это может сильно ударить по экономическому росту и потреблению населения, резюмировал Табах.
С высокой долей вероятности Минэк пересмотрит свой прогноз по темпам роста экономики в сторону повышения, подтвердил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН Александр Широв, также участвовавший в обсуждении. «Что касается инфляции, то этот вопрос рассматривался, и версия про то, что текущие цифры прогноза маловероятные, была обсуждаемой, в Минэке с этим спорить не стали», – добавил экономист. Впрочем, если учесть два-три месяца грядущей дефляции и наложить на это торможение спроса, которое наметилось в экономике начиная с июня и станет еще более заметным осенью, когда последнее повышение ЦБ ключевой ставки даст эффект, значение в 5% не выглядит фантастическим, уточнил Широв.
Представители Минфина, Минэка, а также аппарата правительства не ответили на запрос «Ведомостей».
Новый сезон
Трения между Минфином и Минэком по поводу отдельных показателей макроэкономического прогноза традиционны, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «По всей видимости, начинается новый сезон этого сериала», – добавил эксперт. Нестандартность ситуации в том, что Минфин на этот раз выступает скорее менее консервативным ведомством в своих оценках, добавил он. Не исключено, что между ведомствами есть определенные разногласия по поводу источников расходов на следующий год. Повышение прогноза по ВВП и инфляции – наиболее безболезненный для Минфина способ найти дополнительные доходы для финансирования государственных трат. Летом 2020 г. правительство несколько раз возвращало Минэку макропрогноз на доработку, писали «Известия». Как сообщали источники издания, тогда Минфин также не устроил прогноз ВВП: оценки Минэка, по мнению финансового министерства, были излишне пессимистичными.
Одним из самых скандальных было рассмотрение прогноза Минэкономразвития осенью 2016 г. Тогда Минэк возглавлял Алексей Улюкаев и его ведомство разошлось в оценках курса валюты и инфляции с Минфином и ЦБ. Минэкономразвития прогнозировало более крепкий рубль и активный рост цен. Это не совпадало с бюджетными проектировками и таргетом по инфляции. В конечном счете Минэк уступил и подогнал прогноз под задачи коллег.