В Минфине не согласились с прогнозом Минэкономразвития

Впрочем, Минэк, когда презентовал в начале июля обновленный макропрогноз, специально отмечал, что эти проектировки не окончательные, а ориентировочные, предназначенные прежде всего для регионов. Представитель министерства подчеркивал, что оценки будут дополнительно уточняться в августе в рамках официального процесса подготовки сценарных условий для формирования федерального бюджета. «Если бы мы начали формировать бюджеты на основе старых сценарных условий, получили бы крайне жесткую бюджетную политику с необходимостью сокращения расходов», – пояснял тогда представитель министерства. В Минэке уже приступили к уточнению сценарных условий – 30 июля в министерстве прошло специальное совещание с участием представителей экспертного сообщества. «Это было совещание с экономистами не с целью довести мнение Минэка, а с целью посоветоваться», – заявил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, участники обсуждения, в том числе представители Минэка, выработали общую позицию по ряду вопросов. В частности, по консолидированному мнению, локальных макроэкономических рисков достаточно мало, рост экономики будет выше 4%, а инфляция все же пробьет 5%-ный уровень, уточнил Табах. «Сочетание ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и завершения цикла восстановления экономики может спровоцировать резкий провал инфляции в следующем году», – добавил экономист. Это может сильно ударить по экономическому росту и потреблению населения, резюмировал Табах.