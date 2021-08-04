Покупательная способность доходов россиян сократилась

Показатель снизился по моркови (-30,5%), картофелю (-27,5%), сахарному песку (-26%), маслу подсолнечному (-15%), яйцам куриным (-14%), маргарину (-7%), курам охлажденным и мороженым (-4,5%), муке пшеничной (-3,7%), вермишели (-3%) и рису (-2,3%). Еще по четырем продуктам – чаю черному байховому, баранине, хлебу ржаному и ржано-пшеничному – покупательная способность сократилась менее чем на 1%. По хлебу и булочным изделиям из пшеничной муки показатель увеличился также незначительно. Более заметно покупательная способность выросла по свинине (+1%), капусте свежей белокочанной (+2%), говядине (+2%), рыбе замороженной кроме лососевых пород и рыбного филе (+3%), маслу сливочному (+4%), соли поваренной пищевой (+5,4%), яблокам (+6,1%), молоку питьевому (+7,4%) и луку репчатому (+16,7%).