Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Покупательная способность доходов россиян сократилась

Показатель упал по большинству социально значимых продуктов питания
Анастасия Бойко
В условиях пандемии одним из главных вызовов как для российского, так и для глобального рынка стал рост мировых цен на продовольствие /Евгений Разумный / Ведомости

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов россиян в первом полугодии 2021 г. сократилась по 14 из 24 социально значимых продуктов питания по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., следует из данных Росстата.

Показатель снизился по моркови (-30,5%), картофелю (-27,5%), сахарному песку (-26%), маслу подсолнечному (-15%), яйцам куриным (-14%), маргарину (-7%), курам охлажденным и мороженым (-4,5%), муке пшеничной (-3,7%), вермишели (-3%) и рису (-2,3%). Еще по четырем продуктам – чаю черному байховому, баранине, хлебу ржаному и ржано-пшеничному – покупательная способность сократилась менее чем на 1%. По хлебу и булочным изделиям из пшеничной муки показатель увеличился также незначительно. Более заметно покупательная способность выросла по свинине (+1%), капусте свежей белокочанной (+2%), говядине (+2%), рыбе замороженной кроме лососевых пород и рыбного филе (+3%), маслу сливочному (+4%), соли поваренной пищевой (+5,4%), яблокам (+6,1%), молоку питьевому (+7,4%) и луку репчатому (+16,7%).

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных