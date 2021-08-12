Секретный экспорт за январь – июнь вырос на 61% до $27 млрд

Секретный экспорт за январь – июнь вырос на 61% до $27 млрдПродажи оборонной продукции увеличились почти на треть и достигли $4,7 млрд
Экспорт по самому широкому спектру товаров, подпадающих под так называемые секретные коды таможенной статистики (SSSSSSSSSS, 10 знаков), за шесть месяцев 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 61% – с $16,7 млрд до $27 млрд – и вернулся на допандемийные уровни, следует из данных ФТС.
Большую часть суммы, согласно подсчетам «Ведомостей», заняли поставки природного газа. Экспорт этого товара за первое полугодие составил $20 млрд, или 74% от всей суммы засекреченного экспорта. Показатель превысил уровни прошлого года на 72%, или на $7,4 млрд. Но в 2020 г. поставки газа за рубеж рекордно обвалились из-за падения спроса в результате пандемии и сравнительно теплой зимы в Европе. Для сравнения: общий экспорт газа за весь 2020 г. составил $25,7 млрд, следует из данных ЦБ, что совпадает с оценкой «Ведомостей». Основными получателями газа в 2021 г. были Германия ($4,9 млрд), Турция ($2,7 млрд) и Италия ($1,8 млрд).