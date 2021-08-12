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Секретный экспорт за январь – июнь вырос на 61% до $27 млрд

Продажи оборонной продукции увеличились почти на треть и достигли $4,7 млрд
Александр Соколов Дмитрий Гринкевич Алексей Никольский
Крупнейшими получателями секретного экспорта оборонной продукции России в первой половине 2021 г., по оценке, стали Чехия ($683 млн), Алжир ($603 млн) и Китай ($488 млн) /СЕРГЕЙ САВОСТЬЯНОВ / ТАСС

Экспорт по самому широкому спектру товаров, подпадающих под так называемые секретные коды таможенной статистики (SSSSSSSSSS, 10 знаков), за шесть месяцев 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 61% – с $16,7 млрд до $27 млрд – и вернулся на допандемийные уровни, следует из данных ФТС.

Большую часть суммы, согласно подсчетам «Ведомостей», заняли поставки природного газа. Экспорт этого товара за первое полугодие составил $20 млрд, или 74% от всей суммы засекреченного экспорта. Показатель превысил уровни прошлого года на 72%, или на $7,4 млрд. Но в 2020 г. поставки газа за рубеж рекордно обвалились из-за падения спроса в результате пандемии и сравнительно теплой зимы в Европе. Для сравнения: общий экспорт газа за весь 2020 г. составил $25,7 млрд, следует из данных ЦБ, что совпадает с оценкой «Ведомостей». Основными получателями газа в 2021 г. были Германия ($4,9 млрд), Турция ($2,7 млрд) и Италия ($1,8 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных