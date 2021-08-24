Неформальная занятость в России сократилась в пандемийном 2020 году

Согласно методологии Росстата, неформально занятыми признаются те, кто работает на предприятиях, не зарегистрированных в качестве юрлица. Это в том числе индивидуальные предприниматели и их сотрудники, а также те, кто трудится на физлиц, самозанятые и те, кто помогает своим родственникам в собственном бизнесе. К числу занятых в неформальном секторе относятся в том числе фермеры, рыбаки и охотники, которые производят продукцию для продажи. Криминальная и серая занятость не относятся к неформальному сектору.