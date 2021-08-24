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Неформальная занятость в России сократилась в пандемийном 2020 году

Эксперты связывают это с увеличением социальных выплат на предприятиях
Анастасия Бойко
Карантинные меры сильно повлияли на деятельность ИП и самозанятых, многие из которых не смогли адаптироваться к новым экономическим реалиям и были вынуждены уйти с рынка /Максим Стулов / Ведомости

Доля занятых в неформальном секторе экономики сократилась в России в 2020 г. на 0,6 п. п. – до 20% от общей численности занятых старше 15 лет, следует из данных Росстата. В абсолютном выражении число трудящихся в неформальном секторе снизилось за год почти на 700 000 – до 14,1 млн человек.

Согласно методологии Росстата, неформально занятыми признаются те, кто работает на предприятиях, не зарегистрированных в качестве юрлица. Это в том числе индивидуальные предприниматели и их сотрудники, а также те, кто трудится на физлиц, самозанятые и те, кто помогает своим родственникам в собственном бизнесе. К числу занятых в неформальном секторе относятся в том числе фермеры, рыбаки и охотники, которые производят продукцию для продажи. Криминальная и серая занятость не относятся к неформальному сектору.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных