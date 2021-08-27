Минпромторг нашел способ снизить цену электричества для экспортеров

Минпромторг нашел способ снизить цену электричества для экспортеровНо против новых льгот для промышленности выступают энергокомпании и Минэнерго
Минпромторг предлагает снизить стоимость электроэнергии для так называемых квалифицированных энергоемких потребителей (КЭП), сообщил «Ведомостям» человек, близкий к обсуждению этого вопроса, и подтвердил представитель министерства.
В законодательстве России понятие «КЭП» сегодня не закреплено. Но оно есть в странах Евросоюза. Для этой категории в ЕС обеспечивается снижение энергоцен за счет частичного или полного освобождения от надбавок и сборов, а также единый (сниженный) тариф на передачу электроэнергии «вне зависимости от уровня напряжения и места техприсоединения», отмечает представитель Минпромторга. Он со ссылкой на данные KPMG указывает, что в ЕС и Великобритании 16–24% потребления энергии приходится на КЭП. «Подобная практика может быть применена и для российских энергоемких производств», – заявил собеседник «Ведомостей».
Замминистра промышленности Алексей Ученов еще в июне направил в Совет Федерации и аппарат правительства предложение внедрить в России институт КЭП (письмо есть у «Ведомостей»). В нем со ссылкой на данные «Сообщества потребителей энергии» (лобби крупных предприятий) говорится, что в 2020 г. объем перекрестного субсидирования («перекрёстки») в России достиг 1,09 трлн руб., включая 615 млрд руб. надбавок к цене энергии на оптовом рынке («инвестсоставляющая») и 473 млрд руб. за счет перераспределения между группами потребителей расходов на энергосети.
Ученов отмечает, что до 2015 г. перекрестное субсидирование в основном было обусловлено социальной поддержкой населения, за которое доплачивают промышленные потребители. Но после 2015 г. увеличение доли инвестнадбавок в объеме перекрёстки, по его мнению, привело «к разбалансировке общей модели управления» энергорынком. Для поддержки промышленности чиновник предлагает ввести особую категорию потребителей – КЭП, а также оказать «прямую тарифную поддержку» энергоемким экспортерам. Кроме того, он настаивает на дифференциации тарифа на электроэнергию для КЭП «в зависимости от эластичности потребления электроэнергии и конъюнктуры товарных рынков».
С предложением ввести в России институт КЭП в феврале в правительство обращался также директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев, знает источник на энергетическом рынке.
Оно «почти слово в слово» повторяло предложения Минпрома, утверждает собеседник «Ведомостей».
Надбавки разгоняют цену энергии
Сегодня оптовый энергорынок перегружен различными надбавками к цене мощности (для строительства новых ВИЭ, АЭС, мусоросжигательных электростанций, выравнивания тарифов в ДФО и Калининграде и др.). По оценкам Vygon Consulting, до 2025 г. доля инвестнадбавок в конечной цене электроэнергии составит 27% для первой ценовой зоны (Центральная Россия и Урал) и 13% – для второй (Сибирь). Из них около 700 млрд руб. придется на стимулирование проектов модернизации и технологического развития энергосистемы, порядка 300 млрд – на субсидирование отдельных регионов и населения.
В июле 2021 г. председатель правления «Совета рынка» (регулятор энергорынков) Максим Быстров говорил в интервью «Ведомостям», что цена электричества на рынке на сутки вперед (РСВ, основной сектор оптовых торгов электроэнергией) в 2020 г. снижалась, в отдельные месяцы – на 6–9%. Но росла стоимость мощности (фиксированные выплаты за готовность генерации к работе), поскольку именно в ней заложены надбавки. По оценкам «Совета рынка», в 2020 г. доля надбавок в платеже за мощность составила порядка 37%.
Перекрёстка также зашита в тарифах электросетей. По прогнозам «Совета рынка», в 2021 г. одноставочная цена электроэнергии (сумма цен РСВ и мощности) для оптовых потребителей вырастет на 6% в первой ценовой зоне, на 12% – во второй.
Среднее значение одноставочной оптовой цены на электроэнергию за первое полугодие 2021 г. составило 2404 руб./МВт ч.
Энергоемкие предприятия сосредоточены в химической промышленности, черной и цветной металлургии (включая горнодобывающую отрасль), а также в ТЭК. Именно они должны стать основными выгодоприобретателями, если предложения Минпрома найдут поддержку. В первую очередь выгоду смогут извлечь металлурги, считает эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Денис Красновский. «Поддержка экспортоориентированных производств с большой долей вероятности сможет повысить их конкурентоспособность на глобальном рынке», – говорит он.
Наиболее энергоемким в металлургии является выпуск алюминия, где электроэнергия составляет до трети в себестоимости продукции. При этом у UC Rusal – основного в РФ производителя алюминия – на экспорт приходится порядка 80% от объемов производства, которые в 2020 г. составили около 3,8 млн т. В компании на момент сдачи номера на запрос «Ведомостей» не ответили. Так же поступили другие крупные металлургические холдинги, компании химической и нефтегазовой отраслей. В «Русской медной компании», Evraz и «Мечеле» от комментариев отказались.
В «Сообществе потребителей энергии» ожидаемо поддержали предложения Минпрома. «Крупные энергоемкие потребители являются базовой нагрузкой для энергосистемы – относительно постоянной и предсказуемой. И издержки на их энергоснабжение существенно меньше, чем у большинства других потребителей. Именно это позволяет за рубежом выделять и энергоснабжать такие предприятия через особые договоры с выгодой для них, энергосистемы и экономики в целом. Не видим причин, почему этого нельзя сделать и в России», – заявил «Ведомостям» заместитель директора партнерства Валерий Дзюбенко.
Представитель «Совета рынка» говорит, что идея снижения перекрёстки за счет создания еще одной особой группы потребителей «представляется не слишком конструктивной». «Если не бороться с причинами перекрёстки, повышая тарифы для субсидируемых потребителей, это может привести к перераспределению таких платежей на остальных», – сказал он.
Представитель Минэнерго сообщил, что предложения Минпрома не обсуждались с федеральными органами власти. Он подчеркнул, что значительная часть перекрестного субсидирования формируется по решению правительства для развития промышленности, а не электроэнергетики. Это, по его словам, поддержка развития ВИЭ, производства газовых турбин, строительство заводов по утилизации ТБО. Представитель Минэнерго также подчеркнул, что создание специальной группы потребителей приведет лишь к росту перекрёстки, перекладыванию затрат на малый и средний бизнес либо компенсации за счет бюджетов. Против идеи и представитель «Совета производителей энергии» (лобби крупной генерации): «Предложенные меры не являются системными, не обоснованны и не направлены на сокращение перекрестного субсидирования».
Представитель ФАС сообщил, что для принятия решения о внедрении в нормативную базу определения КЭП и их финансовой поддержке необходим всесторонний анализ. Представитель Минфина переадресовал вопросы «Ведомостей» в Минпромторг, в Минэке не ответили.
Спасибо, КЭП
«КЭП – это инструмент обеспечения конкурентоспособности, декарбонизации и технологического развития. Но именно инструмент, а не цель. В комплексе с созданием национального рынка торговли углеродными единицами (квоты на выбросы СО2. – «Ведомости») это было бы правильно для балансирования нагрузки на экспортеров», – считает заместитель директора KPMG в России и СНГ Сергей Роженко. Он напоминает, что как раз черная металлургия, алюминиевая и химическая промышленность рискуют попасть под трансграничное углеродное регулирование ЕС. Критерии отнесения к КЭП отработаны: электроемкость 2–6 кВт ч на $1 продукции, доля затрат на энергию в валовой добавленной стоимости более 3–20%, высокая интенсивность международной торговли, пояснил Роженко.
При выборе КЭП в Европе и Великобритании учитываются также климатические обязательства предприятий (снижение выбросов СО2 и внедрение новейших технологий) и их социальная значимость, следует из сентябрьской презентации KPMG. Слово «квалифицированный» предполагает ряд встречных обязательств предприятий, подтверждает Роженко. Руководитель направления энергетики Центра энергетики МШУ «Сколково» Алексей Хохлов отмечает, что доля населения в потреблении электроэнергии в РФ растет: по данным Росстата, с 2008 по 2020 г. она выросла с 11,5 до 15%. Поэтому проблема перекрёстки будет только усугубляться. Выходов из ситуации, по его словам, три: более равномерно распределить эту нагрузку между существующими потребителями (исключая физлиц), ускоренными темпами наращивать цены для населения либо возложить часть или всю нагрузку на плечи государства.