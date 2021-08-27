Минпромторг нашел способ снизить цену электричества для экспортеров

В законодательстве России понятие «КЭП» сегодня не закреплено. Но оно есть в странах Евросоюза. Для этой категории в ЕС обеспечивается снижение энергоцен за счет частичного или полного освобождения от надбавок и сборов, а также единый (сниженный) тариф на передачу электроэнергии «вне зависимости от уровня напряжения и места техприсоединения», отмечает представитель Минпромторга. Он со ссылкой на данные KPMG указывает, что в ЕС и Великобритании 16–24% потребления энергии приходится на КЭП. «Подобная практика может быть применена и для российских энергоемких производств», – заявил собеседник «Ведомостей».