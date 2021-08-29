Соглашения о защите и поощрении капиталовложений временно не заключаются

Соглашения о защите и поощрении капиталовложений временно не заключаютсяЭто связано с задержкой запуска ГИС «Капиталовложения» более чем на год
Порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) должен был измениться в начале апреля этого года, когда прекратили действовать временные правила. Планировалось, что Минэкономразвития подготовит новый алгоритм, привязанный к Государственной информационной системе (ГИС) «Капиталовложения», все соглашения с апреля должны были заключаться в электронной форме. Но, по словам источников «Ведомостей», ГИС не работает до сих пор и СЗПК не заключаются.
Представитель Минэка эту информацию подтвердил, добавив, что систему «Капиталовложения» в полноценном формате планируется запустить в июне 2022 г., в пилотном режиме она будет доступна в декабре этого года. Большую задержку с ГИС в министерстве объяснили «подготовкой нормативной документации под новую законодательную базу по СЗПК».
В июле этого года были приняты новые поправки в закон о защите и поощрении капиталовложений. Изменения предусматривают снижение требований к объему инвестиций с 5 млрд до 1,5 млрд руб. для строительства аэровокзалов и транспортно-логистических комплексов и развития общественного транспорта, для проектов в сфере туризма – до 500 млн руб., для комплексного развития территорий – до 250 млн руб. Кроме того, срок действия так называемой стабилизационной оговорки увеличивается с шести до 10 лет для проектов в сфере сельского хозяйства, образования и здравоохранения.
Чтобы не откладывать заключение всех новых СЗПК на следующий год, Минэк подготовил обновленный регламент, который позволит обходиться без ГИС и утверждать соглашения в бумажной форме. «В ближайшие дни проект нормативно-правового акта (с новыми правилами заключения СЗПК. – «Ведомости») будет направлен на межведомственное согласование, – заявил представитель министерства. – Мы рассчитываем, что новые правила заключения СЗПК удастся принять в ближайшие месяцы и процесс возобновится осенью».
Закон «О защите и поощрении капиталовложений», в рамках которого заключаются СЗПК, вступил в силу в октябре 2020 г. Он описывает механизм, гарантирующий неизменность условий реализации крупных инвестпроектов, а также условия получения инвестором компенсаций. Согласно закону, инвестору может быть в течение пяти лет возмещено до 50% затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры (которая используется исключительно в целях реализации проекта) и в течение 10 лет – до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры, которая используется не только в проекте, но и для иных целей, как, например, автодороги. Помимо компенсационных механизмов закон предусматривает в том числе стабилизационную оговорку, гарантирующую неизменность ряда налогов, условий землепользования и градостроительной деятельности.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов 8 апреля на совещании у президента Владимира Путина доложил, что за первые семь месяцев действия закона подписано 36 СЗПК на 1,3 трлн руб. плюс получены заявки компаний для реализации еще 73 новых проектов на сумму 1,6 трлн руб. Всего в этом году планируется заключить 100 СЗПК почти на 2 трлн руб., а к концу 2024 г. – порядка 600 таких соглашений с общим объемом инвестиций 12,6 трлн руб., заявлял Белоусов. Среди подписантов СЗПК много крупных компаний: «Апатит» (ГК «Фосагро»), Тепличный комплекс «Зеленая линия» (входит в группу компаний «Магнит»), «Мираторг», Wildberries, Сокольский ЦБК (ГК «Сегежа»).
Представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил «Ведомостям», что организация надеется на скорейшее принятие нового порядка заключения СЗПК. «Пока нет никаких правил, бизнес не может заключать соглашения, поэтому хотя бы промежуточные правила нужны быстро, – заявил представитель РСПП. – Мы их сейчас обсуждаем с Минэкономразвития и надеемся на скорейшее их принятие с учетом предложений бизнеса».
«Действовавший до начала апреля порядок логично было бы продлить – и не просто до конца 2021 г., а до тех пор, пока новая система не заработает», – считает руководитель экспертного центра «Деловой России» по налоговой и бюджетной политике Кирилл Никитин. По его словам, бизнесу критична не столько автоматизация процесса заключения СЗПК, сколько то, чтобы на постоянной основе существовал рабочий механизм подписания таких соглашений: «Механизм осуществления инвестиций – крайне перспективный и привлекательный, а уж бумажный он или электронный – вопрос второй».
СЗПК – это прежде всего стимул для крупных инвестиций, в законодательстве же есть и другие инструменты, которые можно использовать, пока не наладится этот механизм, отмечает директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан: «Например, для проектов в сфере промышленности можно заключить специальные инвестиционные контракты, в сфере ЖКХ и транспорта наиболее популярны концессионные соглашения, есть также соглашения о государственно-частном партнерстве». Потенциал СЗПК обусловлен беспрецедентными мерами по стабилизации законодательства для инвестора, указывает эксперт.