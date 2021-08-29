Соглашения о защите и поощрении капиталовложений временно не заключаются

Закон «О защите и поощрении капиталовложений», в рамках которого заключаются СЗПК, вступил в силу в октябре 2020 г. Он описывает механизм, гарантирующий неизменность условий реализации крупных инвестпроектов, а также условия получения инвестором компенсаций. Согласно закону, инвестору может быть в течение пяти лет возмещено до 50% затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры (которая используется исключительно в целях реализации проекта) и в течение 10 лет – до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры, которая используется не только в проекте, но и для иных целей, как, например, автодороги. Помимо компенсационных механизмов закон предусматривает в том числе стабилизационную оговорку, гарантирующую неизменность ряда налогов, условий землепользования и градостроительной деятельности.