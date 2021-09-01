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Бизнес зазывают в «русские офшоры»

Минфин существенно смягчит условия для переезда в САРы
Ольга Агеева
Одно из требований для переезда в САР – выйти из реестра юрлиц за рубежом в течение полугода /Юрий Смитюк / ТАСС

Минфин до конца года внесет в Госдуму законопроект о донастройке преференциального режима в специальных административных районах (САР) в Калининграде и Владивостоке, чтобы повысить его привлекательность. Закон должен вступить в силу к весне-лету 2022 г. Об этом статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил на организованном KPMG в России и СНГ семинаре, передал корреспондент «Ведомостей».

Ряд крупнейших российских компаний – «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», «Алроса», «Сибур», «Северсталь», Сбербанк, ВТБ – заинтересовались российскими офшорами, сообщали ранее «Ведомости». «Даже 20 новых резидентов в каждом САРе для нас будет большим достижением, мы будем стремиться к этому», – отметил Сазанов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных