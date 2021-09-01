Бизнес зазывают в «русские офшоры»Минфин существенно смягчит условия для переезда в САРы
Минфин до конца года внесет в Госдуму законопроект о донастройке преференциального режима в специальных административных районах (САР) в Калининграде и Владивостоке, чтобы повысить его привлекательность. Закон должен вступить в силу к весне-лету 2022 г. Об этом статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил на организованном KPMG в России и СНГ семинаре, передал корреспондент «Ведомостей».
Ряд крупнейших российских компаний – «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», «Алроса», «Сибур», «Северсталь», Сбербанк, ВТБ – заинтересовались российскими офшорами, сообщали ранее «Ведомости». «Даже 20 новых резидентов в каждом САРе для нас будет большим достижением, мы будем стремиться к этому», – отметил Сазанов.
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