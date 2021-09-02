Минвостокразвития раскрыло детали создания «офшора» на Курилах

Статус островов

Отношения России и Японии омрачает отсутствие мирного договора со времен Второй мировой войны. Япония уже много лет оспаривает принадлежность южных островов Курильской гряды – Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи, которые советские войска заняли в 1945 г. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать Токио Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. В конце 2016 г. президент России Владимир Путин и занимавший тогда пост премьера Японии Синдзо Абэ договорились прекратить «исторический пинг-понг» о судьбе Курил. Стороны определили пять направлений сотрудничества в рамках возможного хозяйственного освоения островов: энергетика, сельское хозяйство, туризм, марикультура и защита окружающей среды. В 2020 г. поправками в Конституцию запрещено всякое отчуждение российских территорий. В 2021 г. премьер-министр Японии Ёсихидэ Шуга в ходе телефонного разговора договорился с Путиным о продолжении диалога.