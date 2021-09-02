Минвостокразвития раскрыло детали создания «офшора» на Курилах

Минвостокразвития раскрыло детали создания «офшора» на КурилахПредприятия на островах освободят практически от всех налогов, а также от плановых проверок
По поручению премьер-министра Михаила Мишустина к 1 сентября ведомства должны были подготовить согласованные предложения по созданию особой налоговой зоны на Курильских островах.
О результатах этой работы «Ведомостям» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал замминистра развития Дальнего Востока Павел Волков. Уже сформированы инициативы по институтам поддержки – возможность оказания административной, организационной помощи, защиты бизнеса, сообщил он. По словам Волкова, также прорабатывается мораторий на плановые проверки контролирующих органов по аналогии с тем, что ввели из-за пандемии.
Льготы будут действовать минимум 10 лет, сообщал ранее полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев. Минвостокразвития выступает за продление срока до 20 лет, рассказал Волков.
Поручение о «беспрецедентном наборе мер» на Курилах премьер-министр Михаил Мишустин дал по итогам визита на Дальний Восток в июле. Предприятия освободят от налога на прибыль, налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов. Появится свободная таможенная зона. Ставка по страховым взносам составят 7,6% по аналогии с условиями территорий опережающего развития (ТОР). Льготы не затронут только подоходный налог (НДФЛ) – один из основных источников пополнения бюджетов регионов и муниципалитетов. Благодаря этому правительство планирует стимулировать освоение Курил в ближайшие пять лет. «Это практически офшор», – заявлял вице-премьер Трутнев. У предпринимателей, по его словам, «не возникнет самого обязательства платежей налогов».
Сейчас согласовано именно полное освобождение резидентов от уплаты НДС, а не ставка налога 0%, уточнил Волков. Однако нулевая ставка выгоднее, поскольку при полном освобождении нельзя принимать НДС к вычету. Минвостокразвития предлагает оставить резидентам право платить НДС по выбору. «Освобождение, конечно, немного невыгодно, у нас пока дискуссия идет с Минфином на эту тему», – рассказал Волков.
Статус островов
Отношения России и Японии омрачает отсутствие мирного договора со времен Второй мировой войны. Япония уже много лет оспаривает принадлежность южных островов Курильской гряды – Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи, которые советские войска заняли в 1945 г. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать Токио Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. В конце 2016 г. президент России Владимир Путин и занимавший тогда пост премьера Японии Синдзо Абэ договорились прекратить «исторический пинг-понг» о судьбе Курил. Стороны определили пять направлений сотрудничества в рамках возможного хозяйственного освоения островов: энергетика, сельское хозяйство, туризм, марикультура и защита окружающей среды. В 2020 г. поправками в Конституцию запрещено всякое отчуждение российских территорий. В 2021 г. премьер-министр Японии Ёсихидэ Шуга в ходе телефонного разговора договорился с Путиным о продолжении диалога.
Преференции получат предприятия всех основных сфер, кроме финансово-посреднической, производства подакцизных товаров и вылова ценных биоресурсов. Для развития промышленности на Курилах недостаточно инфраструктуры, пояснил замминистра. Чтобы получить льготы, бизнес должен инвестировать 1 млн руб. Планка невысока, потому что «Курильские острова – это своеобразная территория», добавляет Волков: «Это все-таки проекты скорее в сфере туризма, рыбопереработки».
Пока нет оценок, сколько денег потребуется вложить в инфраструктуру из федерального бюджета. Это зависит от запросов бизнеса, подчеркивает Волков.
«Ведомости» запросили позицию правительства, представителя вице-премьера Трутнева, Минфина и ФНС по предложениям Минвостокразвития, на момент публикации не получили ответа.
Участие японского бизнеса
Льготы смогут получить в том числе иностранные инвесторы, японский бизнес. «Новый режим на Курилах мы делаем в том числе и для них», – заявлял Трутнев.
Иностранцам предоставят «абсолютно равные» условия, ответил замминистра Минвостокразвития на вопрос «Ведомостей» об ограничениях: будет ли для зарубежных компаний повышена, например, планка по инвестициям. «Для инвесторов из других стран ни в коем случае не предполагаются ограничения. Мы ждем там японских предпринимателей, они достаточно активны», – подчеркивает Волков.
У правительства есть «беспрецедентные предложения» по участию Японии в бизнесе на Курильских островах, заявил 23 июля президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Содержание предложений он не раскрыл.
Значительная часть земель на Курилах принадлежит Минобороны. Поэтому, в частности, там ограничена бесплатная раздача земель по программе «Дальневосточный гектар». Получить участки можно в пределах ряда населенных пунктов на островах Курильской гряды, в частности в Южно-Курильске на Кунашире и Курильске на Итурупе.
Сложности «постоянно возникают, потому что на Дальнем Востоке таких земель очень много», отметил Волков: «Диалог у нас всегда был, нет никаких причин сомневаться, что сейчас будет по-другому. Минобороны вполне разумно отказывается от части земель, если они не используются. Есть примеры совместного использования. Например, инфраструктуры у аэродромов».
Ранее была достигнута договоренность о передаче в региональную собственность части территории аэродрома «Пушистый» на Сахалине для возведения объектов парка «Патриот». В 2019 г. министр обороны Сергей Шойгу и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко договорились, что Минобороны передаст часть своих земель и неиспользуемых сооружений на Сахалине и Курилах в собственность муниципалитетов. В августе этого года Минобороны сообщило о расширении программы строительства военной инфраструктуры на Курилах и планах возвести полсотни объектов.
Реакция бизнес-сообщества
Новые льготные налоговые режимы всегда интересны для бизнеса, рассуждает сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян: «Всегда найдутся активные ребята, которые пойдут на это. Особенно из сфер, где можно использовать эффекты логистики или специфики отрасли – например, в сфере туризма». По его словам, развитие режима будет зависеть от эффективности и «ловкости» предпринимателя: удастся ли привлечь партнеров, наладить эффективное производство, создать необходимую инфраструктуру.
«При этом рынки со спецификой не всегда удается эффективно использовать. Процент неудач для бизнеса может быть высоким из-за малого размера рынка и мощных, эффективных соседей, которые имеют похожие льготы», – указывает Данилов-Данильян. Цена вхождения в число резидентов свободной налоговой зоны в размере 1 млн руб. вполне приемлема, считает он.
Создаваемая на Курилах свободная от налогов зона отличается от так называемых «русских офшоров» – специальных административных районов (САР) в Калининграде и Владивостоке, которые появились в 2018 г. после того, как под санкции США попали несколько крупных компаний и их собственники. Главная цель САР – привлечь капитал зарубежных компаний россиян. Льготы там предусмотрены не для активных компаний, а для холдингов с долей пассивных доходов от 90%. При этом планка по инвестициям в 50 раз выше – 50 млн руб., Минфин планирует ввести дополнительное условия о вложении 300 млн руб. в инфраструктуру.
Мишустин подчеркивал, что Курилы не должны стать офшором, как в 90-е гг., которые «создавались не для инвестиций в территорию, а чтобы минимизировать агрессивное налогообложение». В 1990-х гг. действовали специальные соглашения с деловым сообществом, по которым в обмен на инвестиции в местную экономику разрешалось не платить региональную часть налога на прибыль. Наиболее известными регионами, практикующими такие соглашения, были Чукотка, Калмыкия и Мордовия. В 2005 г. вместо них появились особые экономические зоны (ОЭЗ), главной целью которых было обеспечить развитие промышленности и технологий.