Минэкономразвития оценило эффект моратория на банкротства

Минэкономразвития оценило эффект моратория на банкротстваМораторий помог остановить панику на рынке, но за время его действия многие недобросовестные должники «бросили» компании, отмечают эксперты
Прогнозы о волне банкротств после окончания моратория не сбылись – статистика доказывает эффективность этой меры поддержки, заявил «Ведомостям» заместитель министра экономического развития Илья Торосов. После восстановления экономической активности произошел небольшой рост банкротств, но сравнение более сопоставимых данных 2021 и 2019 гг. доказывает, что увеличения количества процедур банкротства не произошло, отметил замминистра.
Во время первого этапа моратория от него отказалось немногим менее 900 организаций и ИП, после продления – почти вполовину меньше, отметил Торосов. «Было важно соблюсти баланс – «не передержать» мораторий, так как он также влияет и на контрагентов подмораторных организаций, которые могли недополучать удовлетворение своих требований во время моратория», – подчеркнул он.
Ранее Банк России также положительно оценил эффект этой меры поддержки. Мораторий на банкротства не только сыграл роль буфера, но и дал компаниям «полосу разгона» после снятия основной части ограничений, отмечается в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике: «Введение моратория позволило в значительной мере сдержать волну банкротств в корпоративном секторе российской экономики в период действия противоэпидемических ограничений, в первую очередь режима самоизоляции».