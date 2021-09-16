Минэкономразвития оценило эффект моратория на банкротства

Во время первого этапа моратория от него отказалось немногим менее 900 организаций и ИП, после продления – почти вполовину меньше, отметил Торосов. «Было важно соблюсти баланс – «не передержать» мораторий, так как он также влияет и на контрагентов подмораторных организаций, которые могли недополучать удовлетворение своих требований во время моратория», – подчеркнул он.