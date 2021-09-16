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Минэкономразвития оценило эффект моратория на банкротства

Мораторий помог остановить панику на рынке, но за время его действия многие недобросовестные должники «бросили» компании, отмечают эксперты
Ольга Агеева
За время действия моратория на банкротства выросло количество «брошенных» компаний, когда владельцы просто бросают бизнес, рассчитывая, что фирму ликвидируют в административном порядке сами налоговые органы / Евгений Разумный / Ведомости

Прогнозы о волне банкротств после окончания моратория не сбылись – статистика доказывает эффективность этой меры поддержки, заявил «Ведомостям» заместитель министра экономического развития Илья Торосов. После восстановления экономической активности произошел небольшой рост банкротств, но сравнение более сопоставимых данных 2021 и 2019 гг. доказывает, что увеличения количества процедур банкротства не произошло, отметил замминистра.

Во время первого этапа моратория от него отказалось немногим менее 900 организаций и ИП, после продления – почти вполовину меньше, отметил Торосов. «Было важно соблюсти баланс – «не передержать» мораторий, так как он также влияет и на контрагентов подмораторных организаций, которые могли недополучать удовлетворение своих требований во время моратория», – подчеркнул он.

Ранее Банк России также положительно оценил эффект этой меры поддержки. Мораторий на банкротства не только сыграл роль буфера, но и дал компаниям «полосу разгона» после снятия основной части ограничений, отмечается в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике: «Введение моратория позволило в значительной мере сдержать волну банкротств в корпоративном секторе российской экономики в период действия противоэпидемических ограничений, в первую очередь режима самоизоляции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных