Власти переформатируют налог и на добычу, и на прибыль

«Основная идея в том, чтобы компании хотя бы обновляли свои фонды аналогичными накоплению амортизации темпами, именно поэтому она определена как один из основных критериев формулы», – пояснил собеседник, близкий к правительству. В то же время «никто не собирается убивать дивиденды» – нет задачи дестимулировать выплаты акционерам – об этом говорил на совещании в субботу Белоусов, рассказал «Ведомостям» участник совещания. Цель – ограничить стремление ряда компаний к избыточному выводу капитала в ущерб бизнесу. Такая политика, по сути, ведет к декапитализации. Механизм будет устроен таким образом, что подавляющее большинство компаний он не затронет. Для госкорпораций, их «дочек», а также компаний, где государству принадлежит контрольный пакет, может быть сделано исключение.