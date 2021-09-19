Власти переформатируют налог и на добычу, и на прибыль

Власти переформатируют налог и на добычу, и на прибыльПравительство и бизнес в целом достигли компромисса
Четырехдневный марафон встреч металлургов с представителями правительства по поводу режима налогообложения добывающей отрасли вышел на финишную прямую – в субботу первый вице-премьер Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов провели совещание, где были подведены итоги обсуждения. «Ведомости» узнали подробности от четырех собеседников, участвовавших в совещании. Один из них уточнил, что сторонам удалось в значительной степени сблизить свои позиции.
Силуанов и бизнес объявили о компромиссе: его опорной точкой стал объем конъюнктурных сверхдоходов отрасли, которые бюджет недополучил по итогам 2021 г. В частности, в 2022 г. отрасль черной металлургии и коксующегося угля должна обеспечить 130 млрд руб., цветная металлургия – 23 млрд руб., минеральные удобрения – 10 млрд руб.
На старте обсуждения изменения вариантов изъятия бизнес предлагал сделать это через налог на прибыль. Но правительство склонялось к корректировке режима налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). А по поводу изменения налога на прибыль у властей были другие планы. В итоге компании ждет и повышение НДПИ, и введение дифференцированной шкалы по налогу на прибыль – он будет выше для тех, кто формирует дивидендную политику в ущерб капитальным вложениям.
Конкретные ставки налогов предстоит еще согласовать. По словам участника встречи, Белоусов рекомендовал крупнейшим налогоплательщикам максимально детально проработать свои предложения по учету различных нюансов будущих режимов. Чем полнее окажется компромисс – тем выше вероятность, что именно он будет одобрен на высшем уровне, уточнил собеседник ход совещания. Аналогичное впечатление осталось и у другого источника, который был на встрече. Он подчеркнул, что, по всей видимости, окончательное решение будет приниматься «на политическом уровне», поэтому в интересах обеих сторон сформировать максимально проработанное решение. Детали планируется уточнить ко второму чтению законопроекта.
Что будет с НДПИ
Сейчас базой для НДПИ выступает, по сути, себестоимость либо с тонны добытого материала платится фиксированная величина. «Такой подход безнадежно устарел», – сообщил «Ведомостям» близкий к правительству высокопоставленный чиновник. Эта точка зрения была также высказана властями у Белоусова, предприниматели с ней не спорили. Основная идея новой версии НДПИ – привязка налога к мировым котировкам на сырье. При этом сама ставка налога с высокой долей вероятности будет плавающей – именно этот вариант сейчас рассматривается как базовый, заявил близкий к правительству собеседник, знакомый с ходом совещания.
По его словам, наклонную шкалу планируется установить в зависимости от уровня мировых цен. В период разгона конъюнктуры ставка будет повышаться, во время спада – понижаться, но в любом случае выплаты по НДПИ будут не ниже суммы, которую заплатили бы недропользователи, сохранив нынешний налоговый режим. Сейчас величина выплат по НДПИ составляет примерно 0,2% от рыночной цены единицы продукции. С максимальной величиной ставки еще предстоит определиться. Ежегодно до 2025 г. уровень НДПИ и акциза будет расчитываться исходя из отклонений от медианных значений за 5 предшествующих до 2021 г. лет. Конкретные значения бизнесу и правительству еще предстоит досогласовать с учетом особенностей каждой отрасли.
Минфин изначально – еще на стартовом совещании с бизнесом в среду 15 сентября – предлагал привязать налоговую базу к объему добычи с фиксированной ставкой НДПИ в размере 6%, а сумму налога считать исходя из биржевых бенчмарков. Согласно материалам ведомства, распространенным между участниками встречи (есть у «Ведомостей»), эталоном для черной металлургии был выбран отраслевой индекс в Китае, для апатитовых и фосфоритовых минеральных удобрений – в Марокко, для калийных руд – на Балтике. Ориентиром по цветным металлам выступят фьючерсы: LMCADY Comdty – для меди, LMNIDY Comdty – для никеля, PALL Comdty – для палладия, PLAT Comdty – для платины. Бенчмарком для угля определена его стоимость на Восточном побережье США (индекс FOB US East Coast).
Тогда же Минфин предлагал бизнесу унифицировать ставку и поднять ее до единого для всех отраслей уровня в 6%. Формула расчета для каждого сектора была построена с определенными нюансами, но в целом выглядела достаточно универсально.
В следующем «акте» Минфин выступил с уже более мягким вариантом регулирования. Формула также варьировалась в зависимости от вида сырья, но в каждом случае предполагала, с одной стороны, привязку к биржевой цене и объему добычи, а с другой – минимальную фиксированную сумму к уплате в бюджет с единицы добытого материала (драфт свода предложений ведомства есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник).
Для черной металлургии планка была определена в размере 180 руб. за тонну добытой руды и 1000 руб. – за тонну жидкой стали. Для угля – не менее 144 руб. за тонну, для цветной металлургии – 730 руб. за тонну. В каждом случае ведомство предусмотрело коэффициент содержания полезного сырья в тонне добытого материала (часть руды, как правило, относится к так называемой пустой породе, она не идет в дальнейшее производство).
Второй вариант, хотя и был более мягким, также не устроил промышленников. Отрасль циклична, поэтому в периоды снижения цены товара на уровень вблизи себестоимости его производства фиксированный минимальный налог обеспечивал бы отрицательный финансовый результат. В ответ бизнес предложил ввести плавающую ставку. Минфин предложения бизнеса в целом услышал и саму идею наклонной шкалы поддержал. Пока режим планируется ввести до 2025 г., но с высокой вероятностью в том или ином виде он будет пролонгирован.
Также бизнесменов волновал вопрос жизнеспособности отдельных проектов по новому налоговому режиму. Например, месторождения со сложной системой извлечения сырья в Арктике. По словам собеседников «Ведомостей», власти заверили, что подход к разработке новых месторождений с низкой рентабельностью будет индивидуализирован – для них могут быть предусмотрены специальные послабления. Аналогичная система действует в нефтегазовом секторе: ставка НДПИ привязана к рыночным ценам, но для части месторождений предусмотрен особый режим с учетом рентабельности добычи, уточнил собеседник.
Что будет с налогом на прибыль
Ставка по налогу на прибыль будет дифференцирована по разным отраслям, в периметр нового регулирования попадут не только добывающие твердые ископаемые компании, уточнил близкий к правительству собеседник. Основной критерий – соотношение между дивидендами и инвестициями. Базовая формула – разница между совокупными за 5 лет дивидендами и инвестициями за вычетом амортизации, разделенная на капитал компании на начало этого периода. Если полученный коэффициент был бы меньше либо равен единице, ставка налога устанавливалась на уровне 20%. От единицы до двух – 25%, больше – 30–35%.
«Основная идея в том, чтобы компании хотя бы обновляли свои фонды аналогичными накоплению амортизации темпами, именно поэтому она определена как один из основных критериев формулы», – пояснил собеседник, близкий к правительству. В то же время «никто не собирается убивать дивиденды» – нет задачи дестимулировать выплаты акционерам – об этом говорил на совещании в субботу Белоусов, рассказал «Ведомостям» участник совещания. Цель – ограничить стремление ряда компаний к избыточному выводу капитала в ущерб бизнесу. Такая политика, по сути, ведет к декапитализации. Механизм будет устроен таким образом, что подавляющее большинство компаний он не затронет. Для госкорпораций, их «дочек», а также компаний, где государству принадлежит контрольный пакет, может быть сделано исключение.
Большая часть бизнесменов, по словам собеседников «Ведомостей», принципиальных возражений против нового регулирования не имела, поскольку их инвестиционная политика в основном укладывалась в обозначенные Минфином рамки «добросовестности».
Ответ на рост цен
По данным ФНС, налоговая нагрузка на металлургическую отрасль – одна из самых низких и составляет 5,4% против 48% у нефтегазовой отрасли и 12,6% у других добывающих отраслей. Доля валовых налогов (НДПИ и таможенной пошлины) в выручке горнорудных компаний – одна из самых низких по отраслям и не превышает 8%, в то время как для нефтегазовых компаний этот показатель варьируется от 40 до 60%, свидетельствуют расчеты Vygon Consulting. В прошлом году правительство уже активизировало политику более справедливого распределения сверхдоходов и природной ренты – например, коэффициент для расчета НДПИ для твердых ископаемых был повышен в 3,5 раза. Но без пересмотра формулы налога корреляция между выплатами в бюджет и доходами отраслей невозможна, пояснил близкий к кабинету министров источник.
Обсуждение изменения подходов к налогообложению металлургической отрасли активизировалось в правительстве после резкого роста цен на металлы, который начался в конце прошлого года и отразился на многих металлоемких отраслях. Значительная часть металлургического производства ориентирована на поставки за границу, соответственно, экспортные цены транслируются на внутренний рынок. В ответ на рост цен на внутреннем рынке и подорожание государственных строек правительство ввело временно повышенную таможенную пошлину на вывоз металлов.
В начале августа президент Владимир Путин анонсировал увеличение НДПИ для компаний, занятых в металлургической промышленности, с 2022 г. «Правительство ввело повышенные вывозные пошлины на металлургическую промышленность, а полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планируют направить именно в стройку, в том числе и в строительные материалы. Поэтому этот переток имеет место быть. А со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности», – сказал президент. До этого в апреле в послании Федеральному собранию Путин критиковал компании за «вывод дивидендов» и пообещал поощрять бизнесы, которые инвестируют в развитие.
Ожидается коррекция
Для нефти с 2002 г. действует плавающая шкала НДПИ, привязанная к ценам на нефть и обменному курсу, напомнила директор практики «Госрегулирование ТЭК» Vygon Consulting Дарья Козлова. При цене $100/барр. государство изымает порядка 70% от выручки. При цене $40/барр. порядка половины цены барреля, уточнила эксперт. С одной стороны, это позволяет государству изымать ренту от роста мировых цен, с другой – в случае ухудшения ситуации на рынке поддерживает рентабельность производителей, отметила Козлова.
Но опыт нефтяной отрасли также показывает, что увеличение НДПИ ведет к необходимости его постоянной дифференциации для освоения нерентабельных активов, продолжила она. Именно поэтому с 2019 г. Минфин проводит политику постепенного перехода на режим налогообложения сверхприбыли (НДД), как более оптимальный, уточнила Козлова. Поэтому и в других рентных отраслях правильнее было бы идти по этому пути, полагает она. Но для этого у профильных ведомств должны быть инструменты для понимания экономической эффективности освоения ресурсной базы страны, а в российской классификации по твердым полезным ископаемым нет до сих пор понятия рентабельных запасов, резюмировала Козлова.
В 2022–2024 гг. на рынках ожидается серьезная коррекция, отметил руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. Вариант с минимальной фиксированной планкой наименее невыгоден для черной металлургии, угольной промышленности и производителей минеральных удобрений, полагает экономист. По прогнозам Всемирного банка, цены на железную руду в 2022 г. будут в среднем составлять $100/dmt против $135/dmt в 2021-м, а в 2023–2024 гг. опустятся до $96–98/dmt. Аналогичная ситуация (возвращение котировок к уровням 2018–2019 гг.) ожидается на мировых рынках минеральных удобрений, угля и меди, уточнил Наметкин. Исключение составляют никель, алюминий и платина, где эксперты Всемирного банка ожидают сохранения высокого уровня цен.
Впрочем, российский горнодобывающий и металлургический сектор отличается высоким уровнем дивидендных выплат, подчеркнул Наметкин. Российские компании лидируют среди крупнейших горнодобывающих компаний в мире по пятилетней средней дивидендной доходности, причем у отечественных компаний показатель выше примерно в 2 раза выше, чем у глобальных игроков (7–10% против 3–5%), уточнил он. По коэффициенту средних за 5 лет дивидендных выплат российские металлурги тоже в числе лидеров. Показатель выше 90% отмечается у НЛМК, «Северстали», «Норникеля», «Евраза», тогда как, например, у BHP он составляет 85%, Rio Tinto – 75%, Vale – 62%, Anglo American – 37%, сообщил Наметкин.
По итогам 2020 г. видимое потребление металлопродукции в России сократилось на 3,5% до 45,5 млн т, при этом совокупная выручка отрасли сократилась в 2020 г. всего на 1%, в том числе за счет восстановления цен во второй половине 2020 г., отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. По его мнению, положительный рост выручки предприятий черной металлургии составит 25–30% по итогам 2021 г. Показатель для цветной металлургии может увеличиться на 15–20%, а для производителей удобрений – на 5%. При этом он отметил, что для всех трех отраслей благоприятная конъюнктура начала складываться еще во второй половине прошлого года, за счет чего и в 2020-м их показатели улучшились.
Подход с привязкой к биржевым ценам однозначно даст лучший фискальный результат при хорошей ценовой конъюнктуре, уверена партнер EY Марина Белякова. Это, конечно, приведет к существенному росту нагрузки по НДПИ для выбранных отраслей, но не гарантирует стабильных поступлений в бюджет в будущем в случае падения цен. Такую волатильность государство может снизить установлением минимальной суммы налога, добавила она. «Так или иначе, слишком частый пересмотр фискальных изъятий, как правило, не идет на пользу ни бизнесу, ни деловому климату, так как инвестиционный цикл долгосрочен», – резюмировала Белякова.
«Если и вводить новый режим НДПИ, то он должен быть гибким, демпфирующим», – говорил ранее на Восточном экономическом форуме «Ведомостям» президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Бизнесу нужна плавающая ставка, которая не была бы рассчитана исходя из периода сверхблагоприятной конъюнктуры, уточнял он. По его словам, ситуация 2021 г. вряд ли когда-либо еще повторится. Бизнесу нужна постоянная формула, не ориентированная на аномальную конъюнктуру 2021 г., подчеркивал он. Отрасль циклична, ей требуется предсказуемая и адекватная циклу на рынке величина налога.
Нельзя забывать, что с 2026 г., например, металлургия, по всей видимости, должна будет платить трансграничный углеродный налог (ТУР, новое климатическое регулирование ЕС), напомнила партнер КПМГ Виктория Тургенева. Корректировка национальных условий с целью изъятия сверхдоходов должна так или иначе учитывать ожидаемое повышение нагрузки на бизнес из-за новых правил. По ее мнению, нужно оценивать всю цепочку потребителей металлургии с учетом не только нынешнего повышения НДПИ, но и последующего эффекта на экспортную цену в результате введения ТУР.
«Ведомости» направили запросы представителю Белоусова, а также в Минфин, Минпромторг и ФНС. Представители НЛМК, ММК, «Норникеля», «Мечела», «Евраза» отказались от комментариев. В остальных компаниях не ответили на запрос. «Продолжился конструктивный разговор, сверяются позиции, вырабатываются взаимно приемлемые решения», – заявил представитель «Северстали».