Что важно знать о бюджете на следующие три года

Характеристики законопроекта сформированы на основе базового варианта прогноза, представленного Минэкономразвития. Согласно прогнозу министерства, ВВП России в 2022–2024 гг. будет расти на 3% в год, инфляция составит 4%. Основными предпосылками прогноза являются следующие внешнеэкономические условия: снижение влияния на экономическую активность распространения COVID-19 в результате массовой вакцинации, активный восстановительный рост мирового ВВП (6% в 2021 г. и 4,6% в 2022 г.), сохранение на протяжении всего прогнозного периода ограничительных мер, принятых иностранными государствами в отношении России, следует из пояснительной записки.