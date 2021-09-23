Что важно знать о бюджете на следующие три года

Что важно знать о бюджете на следующие три годаРасходы на экологическую политику относительно ВВП растут, на образование и здравоохранение – стагнируют
Правительство на заседании 21 сентября утвердило проект федерального бюджета на 2022 г. и на плановый период 2023–2024 гг., пакет бюджетных документов будет внесен в Госдуму до 1 октября. «Ведомости» ознакомились с пояснительной запиской к проекту бюджета и выяснили, в чем характерные особенности нового финансового плана страны.
Характеристики законопроекта сформированы на основе базового варианта прогноза, представленного Минэкономразвития. Согласно прогнозу министерства, ВВП России в 2022–2024 гг. будет расти на 3% в год, инфляция составит 4%. Основными предпосылками прогноза являются следующие внешнеэкономические условия: снижение влияния на экономическую активность распространения COVID-19 в результате массовой вакцинации, активный восстановительный рост мирового ВВП (6% в 2021 г. и 4,6% в 2022 г.), сохранение на протяжении всего прогнозного периода ограничительных мер, принятых иностранными государствами в отношении России, следует из пояснительной записки.