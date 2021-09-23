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Что важно знать о бюджете на следующие три года

Расходы на экологическую политику относительно ВВП растут, на образование и здравоохранение – стагнируют
Анастасия Бойко Антон Козлов Дмитрий Гринкевич
Максим Стулов / Ведомости

Правительство на заседании 21 сентября утвердило проект федерального бюджета на 2022 г. и на плановый период 2023–2024 гг., пакет бюджетных документов будет внесен в Госдуму до 1 октября. «Ведомости» ознакомились с пояснительной запиской к проекту бюджета и выяснили, в чем характерные особенности нового финансового плана страны.

Характеристики законопроекта сформированы на основе базового варианта прогноза, представленного Минэкономразвития. Согласно прогнозу министерства, ВВП России в 2022–2024  гг. будет расти на 3% в год, инфляция составит 4%. Основными предпосылками прогноза являются следующие внешнеэкономические условия: снижение влияния на экономическую активность распространения COVID-19 в результате массовой вакцинации, активный восстановительный рост мирового ВВП (6% в 2021 г. и 4,6% в 2022 г.), сохранение на протяжении всего прогнозного периода ограничительных мер, принятых иностранными государствами в отношении России, следует из пояснительной записки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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