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Риторика ФРС не повлияла на настроения инвесторов

Акции растут, несмотря на вероятное сокращение денежных стимулов
Екатерина Литова
Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что объявить о сворачивании денежных стимулов американский регулятор может уже в ноябре / Saul Loeb / Reuters

Федеральная резервная система США объявила о готовности завершить программу количественного смягчения и возможном повышении базовой ставки с 2022 г., а не в 2023 г. Федрезерв сообщил, что пока что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе казначейские облигации на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд. Объявить о сворачивании денежных стимулов ФРС может уже на следующем заседании в ноябре.

Сокращение покупок активов считается негативным сигналом для рынков. Если этот процесс завершат к середине 2022 г., то первое повышение ставки ФРС (еще один сигнал для фондового рынка) возможно уже во второй половине будущего года, говорится в аналитическом бюллетене Альфа-банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных