Риторика ФРС не повлияла на настроения инвесторов

Федеральная резервная система США объявила о готовности завершить программу количественного смягчения и возможном повышении базовой ставки с 2022 г., а не в 2023 г. Федрезерв сообщил, что пока что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе казначейские облигации на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд. Объявить о сворачивании денежных стимулов ФРС может уже на следующем заседании в ноябре.