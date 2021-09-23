Риторика ФРС не повлияла на настроения инвесторов

Риторика ФРС не повлияла на настроения инвесторовАкции растут, несмотря на вероятное сокращение денежных стимулов
Федеральная резервная система США объявила о готовности завершить программу количественного смягчения и возможном повышении базовой ставки с 2022 г., а не в 2023 г. Федрезерв сообщил, что пока что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе казначейские облигации на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд. Объявить о сворачивании денежных стимулов ФРС может уже на следующем заседании в ноябре.
Сокращение покупок активов считается негативным сигналом для рынков. Если этот процесс завершат к середине 2022 г., то первое повышение ставки ФРС (еще один сигнал для фондового рынка) возможно уже во второй половине будущего года, говорится в аналитическом бюллетене Альфа-банка.
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